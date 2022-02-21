Ранее сегодня по этому поводу собрали заседание Совбеза РФ.

Президент России Владимир Путин принял решение о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".

Об этом он заявил в ходе телеобращения в понедельник вечером.

"Считаю необходимым принять давно назревшее решение - незамедлительно признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР". Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими "республиками", - заявил президент страны-агрессора.

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Ранее сегодня вопрос о признании псевдореспублик обсуждали члены Совбеза РФ. По итогам заседания большинство членов СБ выступили за признание группировок, некоторые даже предложили оккупировать весь Донбасс. В итоге Путин объявил, что окончательное решение будет принято сегодня.

Дата и время реального проведения большого заседания Совбеза уже вызвали сомнения. Журналисты предполагают, что "трансляцию" могли записать заранее.

До этого главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость своих "республик".

Признание Россией "ЛДНР" - предыстория

15 февраля Госдума России поддержала обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Верховная Рада, в свою очередь, приняла постановление об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира относительно непризнания самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". В обращении звучит призыв к международным организациям не признавать любые решения России, которые будут касаться признания "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, украинский парламент призвал решительно осудить любые действия России, направленные на ухудшение ситуации с безопасностью в мире в целом и в Украине в частности; рассмотреть вопрос правовых оснований пребывания РФ в составе постоянных членов Совета Безопасности ООН и провести срочное заседание СБ ООН по эскалации конфликта на государственных границах Украины. Также Рада призвала безотлагательно применить дополнительные санкционные механизмы в отношении России для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

В обращении отмечается, что так называемая "власть" незаконных образований является оккупационными администрациями, управление которыми осуществляется Россией. Поэтому Верховная Рада считает невозможным вести прямые переговоры с главарями этих образований.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина сообщила международным партнерам, что признание Россией "Л/ДНР" как "независимых образований" будет означать ее выход из Минских договоренностей.