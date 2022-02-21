Президент Байден вскоре издаст указ, запрещающий новые инвестиции и торговлю в "Л/ДНР".

В Белом доме отреагировали на признание Россией "Л/ДНР" и анонсировали введение первых санкций.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Белого дома.

"Мы ожидали подобного шага со стороны России и готовы немедленно отреагировать. Президент Байден вскоре издаст указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американских лиц в, из или в так называемых регионах "ДНР" и "ЛНР" Украины. Этот указ также предоставит полномочия налагать санкции на любое лицо, решившее действовать в этих районах Украины. В ближайшее время Государственный департамент и Казначейство получат дополнительную информацию", - говорится в сообщении.

Также в администрации Байдена заявили, что в ближайшее время будет объявлено о дополнительных мерах, связанных с сегодняшним "грубым нарушением Россией международных обязательств".

"Для ясности: эти меры являются отдельными и дополняют быстрые и суровые экономические меры, которые мы готовим в координации с союзниками и партнерами, если Россия продолжит вторжение в Украину. Мы продолжаем тесно консультироваться с союзниками и партнерами, включая Украину, о следующих шагах и продолжающейся эскалации со стороны России вдоль границы с Украиной", - добавили в Белом доме.

Также президент Байден подпишет указ, направленный на запрет хождения доллара США в "Л/ДНР".

Напомним, ранее президент России Владимир Путин принял решение о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". Он также добавил, что данные "документы" будут подготовлены и подписаны в ближайшее время.

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