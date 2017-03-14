В РФ призывают Украину "применить власть" против активистов, блокирующих отделения "Сбербанка"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Министерство внутренних дел Украины "применить власть" против активистов, блокирующих сообщения с оккупированным Донбассом и отделения российского "Сбербанка" в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной с главой Министерства иностранных дел Конго Жан-Клодом Гакоссо пресс-конференции в Москве.

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По словам Лаврова, руководство "Сбербанка" обратилось в соответствующие компетентные органы Украины с целью прекратить чинить препятствия их деятельности.

"Рассчитываем, что процедуры, которые, в соответствии с украинским законодательством применимы, будут задействованы без какой-либо политизации. Потому что все видели прямо в эфире как "Азов", "Правый сектор» и прочие националистические молодчики вершили абсолютный беспредел в отношении отделений "Сбербанка"", - сказал Лавров.

Комментируя высказывания главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что вопрос дальнейшей работы "Сбербанка России" в Украине будет рассмотрен на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, Лавров заявил, что МВД могло бы применить "свои полномочия много недель назад более результативно в отношении тех, кто пытался блокировать любые экономические и транспортные связи между Донбассом и остальной Украиной".

"Я считаю, что это просто стыдно для МВД и его руководителя много недель наблюдать, как десятки неонацистов творят беззаконие на территории Украинского государства", - сказал глава МИД, добавив, что в последнее время были приняты меры по разблокированию ж/д путей и автодорог.

"Надеюсь, что Украинское государство сможет употребить власть для недопущения разгула подобного рода", - подчеркнул Лавров.

Он добавил, что украинские правоохранители обязаны не допускать "самосуда" в отношении российских банков.

Как сообщал УНИАН, 7 марта в российских СМИ появилась информация о том, что российский "Сбербанк" готов к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ клиентов, которые предъявляют "паспорта" так называемых "ДНР" и "ЛНР", руководствуясь соответствующим указом президента РФ о признании этих псевдодокументов.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал Национальный банк Украины отреагировать на заявление российского "Сбербанка" о начале приема фейковых документов "ЛНР/ДНР" и прекратить его деятельность в Украине.

В Нацбанке на запрос УНИАН сообщили, что банковские учреждения, работающие в Украине, при обслуживании клиентов не имеют права принимать "паспорта" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Также в НБУ заявили, что в случае подтверждения информации о приеме "Сбербанком России" при обслуживании клиентов "паспортов" непризнанных "ДНР" и "ЛНР" регулятор будет инициировать санкции Совета национальной безопасности и обороны к соответствующему дочернему банку в Украине.

Вместе с тем, сам "Сбербанк России", ключевым собственником которого является центральный банк РФ, заявил о строгом соблюдении в своей работе международного законодательства и законодательства Украины.

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10 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Кабмин готов принять все зависящие от него решения в отношении "Сбербанка России" в случае, если подтвердится информация о финансировании через этот банк так называемых "ДНР" и "ЛНР".

13 марта активисты, которые требуют аннулировать лицензию "Сбербанка России", замуровали центральный вход в отделение данного учреждения на улице Владимирской в центре Киева. Еще один вход в банк они заблокировали мешками с песком. Участники акции также заявляли о намерении не пустить на работу сотрудников финучреждения сегодня, 14 марта.