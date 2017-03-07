На*** с пляжа: Аваков требует санкций против "Сбербанка" за обслуживание владельцев "паспортов ЛНР и ДНР"

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что «Сбербанк России» в Украине начал обслуживать своих клиентов, которые имеют «паспорта ЛНР и ДНР». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сбербанк России должен прекратить свою работу в Украине! Пусть наслаждаются "финансовым раем" по законам самозваных ДНР и ЛНР", - написал он.

В то же время Аваков подчеркнул, что НБУ должен отреагировать на такие действия «Сбербанка» и ввести санкции.

«Банк поддерживает действия за рамками международного права. Банк, который поддерживает осужденную мировым сообществом признание документов марионеточных режимов и аннексию украинских территорий - не может вести работу в Украине!", - написал министр.

Аваков добавил, что, по сути, «Сбербанк» таким образом поддерживает незаконные режимы «ЛНР» и «ДНР».