Против руководства батальона "Слобожанщина" возбуждено уголовное производство

Прокуратура начала расследование по факту превышения служебных полномочий руководством батальона патрульной службы милиции особого назначения «Слобожанщина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире областного телевидения сообщил первый заместитель прокурора Харьковской области Валерий Романов.

По его данным, в прокуратуру области коллективное заявление личного состава батальона «Слобожанщина» поступило 23 октября. «В своем заявлении бойцы указывают, что в период нахождения в зоне АТО руководители батальона, превышая свои служебные полномочия, завладели личным имуществом местных жителей, гуманитарной и волонтерской помощью, предоставленной для личного состава батальона «Слобожанщина» и мирного населения, применяли физическое насилие к бойцам батальона и местным жителям», - заявил Романов.

Прокурор подчеркнул, что 24 октября на основании заявления бойцов «Слобожанщины» было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

По словам Романова, дело передано в прокуратуру Донецкой области, поскольку «вышеуказанные преступления совершены на территории Донецкой области».

«Вместе с тем, в ходе досудебного расследования установлены ряд фактов превышения служебных полномочий и на территории Харьковской области», - отметил он.

По данным прокурора, 5 ноября информация об указанных преступлениях внесена в ЕРДР по ч. 2 ст. 365 УК Украины. Группа следователей прокуратуры Харьковской области начала досудебное расследование. Ход досудебного расследования находится на контроле руководства Генеральной прокуратуры Украины и прокуратуры области.

Как сообщал УНИАН, коллектив батальона милиции «Слобожанщина» выступил с заявлением о том, что руководство подразделения во время несения службы в зоне АТО неоднократно нарушало законы и права человека. В частности, по словам бойцов, руководство отобрало автомобиль, а также нарушило правила во время отработки стрельбы на полигоне. Бойцы отметили, что причиной обращения стало отсутствие реакции на эти действия со стороны руководства харьковской милиции.

В харьковской милиции сообщили, что для проверки изложенных в заявлении бойцов «Слобожанщины» фактов создана специальная комиссия.