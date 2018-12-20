В Киеве с детских площадок уберут информацию о причастных к их установке

Киевсовет поручил райгосадминистрациям в течение месяца провести инвентаризацию детских площадок.

Депутаты Киевского городского совета поручили районным госадминистрациям демонтировать размещенные на детских площадках таблички с информацией о лицах, причастных к их установке.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали 77 из 82 депутатов.

Согласно решению, работу по инвентаризации детских площадок следует провести в течение месяца.

Райгосадминистрации должны принять организационно-правовые меры по закреплению или передаче площадок на баланс соответствующих структурных подразделений, коммунальных предприятий, за которыми закреплены соответствующие земельные участки, на которых размещены детские площадки.

«Осуществить на соответствующих детских площадках демонтаж информационных материалов (табличек, плакатов, надписей и т.п.) о лицах, причастных к установке этих площадок», - говорится в решении.

Депутаты также поручили КГГА и райадминистрациям осуществить контроль над поддержанием в надлежащем состоянии детских площадок и предусмотреть на это соответствующее финансирование.

Согласно документу, решение принято с целью «упорядочения и обеспечения содержания в надлежащем состоянии» детских площадок в столице.