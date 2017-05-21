На Закарпатье затопило более ста дворов (фото)
13:44, 21 мая 2017Происшествия
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Для ликвидации последствий ненастья от ГСЧС привлекли 4 единицы техники (2 автоцистерны и 2 мотопомпы) и 9 спасателей.
Со 100 домохозяйств остаются подтопленными 25, с 64 домохозяйств вода сошла самотеком / фото ГСЧС Украины в Закарпатской области
В Раховском районе Закарпатской области по состоянию на 10:00 21 мая со 100 домохозяйств остаются подтопленными 25, с 64 домохозяйств вода сошла самотеком, сообщили в ГСЧС.
Отмечается, что подразделения ГСЧС откачали воду с 11 домовладений, а именно: с 3 жилых домов (объемом 370 м3); с 7 подвалов жилых домов (объемом 434 м3); с 1 домохозяйства (объемом 384 м3).
Отселения граждан из подтопленных домов не проводилось / фото ГСЧС Украины в Закарпатской области
Для ликвидации последствий ненастья от ГСЧС привлекли 4 единицы техники (2 автоцистерны и 2 мотопомпы) и 9 спасателей.
Электроснабжение в постаждалих населенных пунктах восстановлено. Переливов через автодороги нет.
Погибших и травмированных граждан нет, отселения граждан из подтопленных домов не проводилось.
Подразделения ГСЧС откачали воду с 11 домовладений / фото ГСЧС Украины в Закарпатской области
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