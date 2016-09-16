В Кривом Роге толпа подростков пыталась устроить массовую драку "стенка на стенку"

Как сообщает Главное управление полиции в Днепропетровской области, 14 сентября в Криворожский отдел полиции поступила информация, о том что на территории одного из районов Кривого Рога собирается толпа несовершеннолетних лиц около 40 человек, которые планируют устроить между собой драку, используя тактику так называемого «махача» или «стенка на стенку», то есть спланированную массовую драку.

Полиция незамедлительно отреагировала на данное сообщение и сразу для проверки информации выехала на место происшествия.

Читайте такжеВ Киеве подрались строители и местные жители

На месте происшествия сотрудники криворожской полиции совместно с работниками патрульной полиции локализовали запланированный конфликт и доставили в отделение полиции 20 несовершеннолетних.

Их родителям в установленный законом срок сразу же было сообщено об этом, они были вызваны в отделение полиции.

До позднего вечера с несовершеннолетними лицами и их родителями проводились профилактические беседы, которые касались и вопросов, связанных с недопущени нарушения общественного порядка и безопасности. После проведенной работы родители несовершеннолетних, осознав все, претензий к сотрудникам полиции не имели, о чем письменно заявили. В конце они поблагодарили полицию за бдительность и оперативность, отмечают в ведомстве. После этого несовершеннолетние со своими родителями отправились домой.