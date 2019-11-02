В Харькове уволили из полиции копов, которые катались на украденном автомобиле

Полицейских уволили в результате проведения служебного расследования.

В Харькове из рядов полиции уволили двух правоохранителей, которые ездили по городу на украденном в Киеве автомобиле.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

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Кроме того, уволен с должности руководитель территориального отдела, в подчинении которого находился один из полицейских.

Напомним, в октябре киевлянин рассказал журналистам, что летом этого года в столице неизвестные похитили его автомобиль, и заявил, что сотрудники харьковской полиции причастны к управлению похищенным транспортным средством.

По распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области, для выяснения возможной причастности работников харьковской полиции к совершению уголовного правонарушения было назначено служебное расследование.