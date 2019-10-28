Угнанное у киевлянина авто нашли в Харькове – на нем катаются полицейские (видео)

Сотрудник полиции заявил потерпевшему, что одолжил машину у знакомого, а телефонный номер знакомого потерял.

Киевлянин Максим Шкварко собственными силами смог найти свою машину Mazda 6, которую у него угнали еще в июне, однако вернуть ее себе пока не может. На его машине катается харьковский полицейский.

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Как говорится в сюжете ТСН, среди ночи 30 июня Шкварко вышел покурить на балкон, вдруг на стоянке вместо своей машины увидел пустое место. За считанные минуты полиция уже была на месте. После оформления кражи владелец бросился на поиски самостоятельно. Он сосредоточился на районе Броваров, ведь именно там в последний раз камеры зафиксировали авто. Впрочем, все было напрасно.

Тогда потерпевший привлек к поискам всех друзей и знакомых правоохранителей, а также разместил объявление о поиске авто в соцсетях.

Через месяц ему написали в Facebook, что машину якобы увидели в группе, где продаются перебитые авто. Максим сразу связался с продавцом и представился покупателем, попросив больше фото.

Фотографии в разных ракурсах помогли мужчине убедиться – это его машина. Он договаривается купить свое же авто за 6,5 тысяч долларов, но продавцы исчезают. С этой информацией он пошел к следователю, однако это не помогло.

Максим внимательно исследовал полученные фото и установил номер краденого авто – он свидетельствовал о том, что машину вывезли в Харьков. Друзья потерпевшего помогли отыскать и дом, замеченный на фотографиях продавца.

Скоро машину с теми же номерами снова заметили в Харькове. Однако тогда друг мужа делает ошибку – подходит с разговором к водителю, и машина исчезает. Максим смог достать видео того, как машину увозили.

Выяснилось, что на его авто катаются братья Герасимовы, которые работают в полиции. Пострадавший лично обратился к полицейским и потребовал отдать ему его «Мазду». Однако правоохранитель заявил, что одолжил машину у знакомого, а телефонный номер знакомого потерял.

Сейчас известно, что служебное расследование в отношении полицейского с краденым авто все же начали.

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