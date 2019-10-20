На Киевщине мужчина внезапно умер во время задержания полицейскими

33-летний мужчина устроил семейную ссору, ранил ножом родственника и скрылся на авто. Полицейские его разыскали.

В поселке Барышевка Киевской области подозреваемый в хулиганстве внезапно умер во время задержания полицейскими.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, инцидент произошел в субботу, 19 октября.

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Отмечается, что полиция получила сообщение о семейной драке. 33-летний мужчина, в частности, устроил ссору, разбил мебель, ранил ножом брата жены, а затем скрылся на автомобиле.

Для его задержания в Киевской области ввели план-перехват. Когда мужчину разыскали, он стал сопротивляться и набросился на полицейских с ножом.

Полицейские обезвредили молодого человека, однако задержанному постепенно становилось плохо. Вызванные на место медики не смогли спасти мужчину - задержанный умер.

В полиции отметили, что на теле умершего не обнаружили никаких телесных повреждений, которые могли бы повлечь смерть. Окончательную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 296 (хулиганство) и статье 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Как сообщал УНИАН, в Киеве водитель автомобиля Cherry, пытаясь убежать от полиции, влетела у грузовик и спровоцировала пожар.