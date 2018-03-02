Печерский суд отпустил банду подозреваемых в покушении на главу ГПЗКУ под залог в 350 тысяч гривень

13:22, 02 марта 2018
Происшествия
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Печерский суд отпустил банду подозреваемых в покушении на главу ГПЗКУ за 350 тыс. грн / Фото УНИАН

Отмечается, что имена подозреваемых известны. Это Николай Стрепаченко, Александр Царенко, Борис Драпак и Ярослав Мужик, сообщают Украинские новости.

Постановлением суда всем подозреваемым на период следствия запрещено общаться друг с другом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Национальная полиция Украины задержала участников преступной группы, которые подозреваются в организации покушения на одного из руководителей ГПЗКУ.

Операция по задержанию преступников проводилась 26 и 27 февраля 2018 года совместно с ГУР МО Украины и Генеральной прокуратурой. Среди задержанных – руководитель одного из структурных подразделений Государственной продовольственно-зерновой корпорации и служащий ГУР.

«26 и 27 февраля 2018 года следователи Главного следственного управления Нацполиции, оперативники Департамента внутренней безопасности и Департамента защиты экономики Нацполиции совместно с работниками Управления собственной безопасности ГУР МО Украины при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры Украины провели мероприятия по задержанию злоумышленников заказчиков, организатора и исполнителей. Всех их задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. В ближайшее время в Печерском суде задержанным будет избираться мера пресечения, – сообщали в Нацполиции.

Там также отметили отмечают, что покушение на одного из руководителей ГПЗКУ, совершенное 10 ноября 2017 года, было непосредственно связано с профессиональной деятельностью потерпевшего.

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