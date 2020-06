Стинг представил новую версию своей песни в Animal Crossing

Вместе с британским певцом шоу Animal Talking посетил режиссер Кевин Смит.

Британский певец Стинг посетил внутриигровое ток-шоу в Animal Crossing: New Horizons. Экс-вокалист группы The Police представил на шоу новую версию своей песни Don't Stand So Close To Me.

Стинг в Animal Crossing: New Horizons

Стинг стал первым гостем второго сезона шоу Animal Talking. Помимо него в выпуске приняли участие сценарист сериала «Касл-Рок» Марк Бернардин, скрипачка That Violin Chick и режиссер Кевин Смит («Клерки», «Джей и Молчаливый Боб»).

Полная версия шоу Animal Talking

Напомним, ток-шоу Animal Talking появилось в игре Animal Crossing: New Horizons в апреле этого года. Его создал бывший главный редактор игрового издания PC Gamer и сценарист фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории» Гэри Уитта. Он обещал приглашать на шоу знаменитых гостей, открывать новые музыкальные имена и записывать выступления stand up комиков.

Пилотный выпуск вышел на его Twitch-канале, а гостем стала актриса Наоми Кайл («Безумные семейки»). Позже на его шоу побывали актеры Дэнни Трехо («Мачете»), Элайджа Вуд («Властелин колец»), режиссер Колин Треворроу («Мир Юрского периода») и другие знаменитости.

