Подписка Game Pass может быть интегрирована в Steam по аналогии с EA Play.

Инсайдер eXtas1s, который ранее уже публиковал достоверную информацию о Xbox, поделился интересной новостью, связанной с Game Pass. По его словам, подписка Microsoft будет интегрирована в главный цифровой магазин ПК-геймеров Steam.

Анонс этого сотрудничества, по его словам, состоится уже в январе 2025 года на предстоящем Xbox Developer Direct – как и предполагаемый анонс ремейка TES 4: Oblivion, о котором eXtas1s говорил на днях.

Ожидается, что сервис по подписке от Microsoft будет работать по аналогии с EA Play: в Steam появится отдельный раздел, в котором и будут расположены игры PC Game Pass. Очевидно, что решение об интеграции было принято совместно Филлом Спенсером из Microsoft и Гейбом Ньюэллом из Valve.

В настоящий момент Game Pass доступен для ПК и владельцев консолей Xbox One, Xbox One X и Xbox Series. В его библиотеке множество хитов ААА-класса, включая новый Call of Duty. А тайтлы, изданные самой Microsoft, добавляются в Game Pass автоматически в день релиза.

В сентябре Microsoft анонсировала повышение цен на Game Pass, в том числе для Украины. Сегодня для украинских геймеров официально предлагают только ПК Game Pass – и его цена поднялась с 190 гривен до 230 гривен в месяц.

Тем временем в Steam стартовала долгожданная зимняя распродажа. На этой распродаже украинский шутер Stalker 2: Heart of Chornobyl впервые с момента релиза получил скидку.

Меж тем в Epic Games Store стартовала ежедневная раздача бесплатных игр. Кроме того, там тоже проходит своя распродажа.

