Изменения происходят за месяц до выхода новой Call of Duty, которая впервые появится в Game Pass в день релиза.

Как и ожидалось ранее, Microsoft анонсировала крупные изменения, которые касаются подписочного сервиса Game Pass. Для новых подписчиков изменения вступают в силу с сегодняшнего дня, а для действующих – с 12 сентября этого года.

Как изменятся цены тарифов Xbox Game Pass

PC Game Pass – 11,99 долларов (старая цена – 9,99 долларов).

Xbox Game Pass Ultimate – 19,99 долларов (старая цена – 16,99 долларов).

Xbox Game Pass Core – 74,99 долларов (старая цена – 59,99 долларов).

Помимо этого, Microsoft представила "стандартный" уровень подписки за 15 долларов – без доступа к играм первого дня. Game Pass Standard придет на смену Game Pass for Console в "ближайшие месяцы".

Видео дня

Увеличение стоимости Game Pass коснулось всех поддерживаемых стран, в том числе Украины. Сегодня для украинских геймеров официально предлагают только ПК Game Pass – и его цена увеличится со 190 гривен до 230 гривен в месяц.

Изменения вступят в силу с сентября – за месяц до выхода новой Call of Duty, которая впервые появится в Game Pass в день релиза. Таким образом, денежная преграда для входа в один из самых масштабным коммерческих блокбастеров года снизится с 70 до 12 долларов.

Недавно Microsoft представила сразу несколько новых Xbox. Впрочем, никаких новинок среди них нет – это незначительное обновление Xbox Series S/X, а не улучшенные версии консолей. Ходят слухи, что Microsoft решила отказаться от обновления середины цикла поколения, чтобы выпустить новое поколение Xbox раньше PS6 на год-полтора.

В конце марта СМИ публиковали материал, в котором говорится, что у Microsoft все плохо с Xbox, продажи падают, перспективы Game Pass тоже туманны. За этим последовало закрытие четырех игровых студий, среди которых были авторы Hi-Fi Rush, одной из лучшихх игр 2023 года.

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