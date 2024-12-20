Сейчас можно урвать хиты этого и прошлого года по неплохой цене.

Праздники всё ближе, и Valve запустила в Steam новогоднюю распродажу. Сейчас в магазине можно забрать AAA-проекты этого и прошлого года, а также нестареющую классику по неплохой цене. Кроме того, на этой распродаже Stalker 2: Heart of Chornobyl впервые с момента релиза получил скидку.

Зимняя распродажа уже идёт и продлится до 2 января 20:00 по Киеву. Мы собрали список самых интересных предложений на данный момент:

Frostpunk 2 - 686 гривен (-20%)

Baldur's Gate 3 - 719 гривен (-20%)

South Park: The Stick of Truth - 45 гривен (-90%)

Need for Speed Heat - 99 гривен (-90%)

Dragon Age: The Veilguard - 974 гривны (-35%)

Ghost of Tsushima: Режиссёрская версия - 1 359 гривен (-20%)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - 1 259 гривен (-10%)

SILENT HILL 2 Remake - 1 052 гривен (-20%)

Cyberpunk 2077 - 494 гривен (-55%)

Red Dead Redemption - 1759 гривен (-20%)

ELDEN RING - 1 079 гривен (-40%)

HELLDIVERS 2 - 959 гривен (-20%)

A Way Out - 79 гривен (-90%)

Control Ultimate Edition - 135 гривен (-80%)

Senua's Saga: Hellblade II - 462 гривны (-50%)

It Takes Two - 199 гривен (-80%)

Resident Evil 4 Remake - 524 гривны (-50%)

Ранее мы рассказывали, что в Epic Games Store стартовала ежедневная раздача бесплатных игр. Кроме того, там тоже проходит своя распродажа.

Видео дня

Вас также могут заинтересовать новости: