Vampire Survivors будет доступна бесплатно до 20 декабря, 18:00 по Киеву, после чего будет разблокирована следующая бесплатная игра.

19 декабря в Epic Games Store стартовала акция с ежедневными бесплатными играми, которая завершится в начале января. За этот период компания раздаст 15 бесплатных игр, среди которых будут встречаться как крупные ААА-тайтлы, так и проекты поменьше.

Первой бесплатной игрой, которую можно получить, стал экшн-рогалик Vampire Survivors. Это одна из самых успешных инди-игр последних лет. Ее высоко оценили критики, геймеры (98% положительных отзывов в Steam) и даже глава Xbox Фил Спенсер провел в ней сотни часов.

Vampire Survivors будет доступна бесплатно до 20 декабря, 18:00 по Киеву, после чего будет разблокирована следующая бесплатная игра. Что это будет за игрушка, не говорится. По слухам, в один из таких дней раздадут Assassin's Creed Mirage.

Параллельно в Epic Games Store проходит "Праздничная распродажа 2024". Скидки получили сотни тайтлов, в том числе новинки 2024 года. Например, Frostpunk 2, Star Wars Outlaws и Dragon Age: The Veilguard до 9 января можно забрать по скидке.

2024-й получился богатым на релизы. Но следующий год грозит порвать все рейтинги и имеет все шансы стать самым ярким годом для индустрии за все десятилетие. УНИАН рассказывал о 18 самых ожидаемых игр 2025 года.

Свой список самых ожидаемых игр есть у Steam. Он состоит из игр, которые добавили в свой "вишлист" больше всего пользователей. ПК-геймеры любят охотиться на чудовищ, сетевые шутеры и "рогалики".

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