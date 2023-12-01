Данный сервис предоставляет полный доступ к сотням игр за ежемесячную плату вместо их приобретения.

Компания Microsoft уже давно живет мечтой запустить свой игровой сервис Game Pass не только на своих консолях, ПК и мобильных устройствах, но и на платформах конкурентов – PlayStation и Nintendo. Этот жест "авангардизма" от Microsoft может кардинально изменить расстановку сил на игровом рынке.

Финансовый директор Xbox Тим Стюарт выступил на саммите Wells Fargo TMT, где раскрыл много интересной информации. В частности, он обмолвился о том, что в ближайших планах у компании вывести Game Pass на "каждый экран, на котором можно играть".

Представитель компании сразу оговорился, что ничего не анонсирует, но вряд ли это пустые слова – первые решительные действия уже предприняты. Например, ранее в этом месяце Nvidia добавила в GeForce NOW интеграцию с Microsoft Store и Game Pass. Аналогичным образом, скорее всего, будет происходить слияние с другими платформами.

Желание расширить бизнес стало ключевым фактором, который подтолкнул Microsoft к покупке Activision Blizzard. Недавно, после почти двух лет разбирательств с Sony и регуляторами, Microsoft закрыла крупнейшую в истории игровой индустрии сделку – это говорит о том, что компания не остановится и перед новыми намеченными целями.

Также, как уже известно, Microsoft взяла на себя 10-летнее обязательство по выпуску Call of Duty на консолях Nintendo Switch. Видимо, игры такого уровня будут доступны на портативках Nintendо именно через Game Pass и облачный гейминг.

В чем популярность Game Pass

Это игровой сервис, который предоставляет доступ к огромной библиотеке игр за ежемесячную плату. Стоимость обычного варианта составляет $9,99, а Ultimate – $14.99.

В Украине официально запущен только PC Game Pass – при этом первые три месяца подписки можно приобрести всего за 26,99 грн.

Библиотека PC Game Pass вмещает более 400 игр, а Xbox Game Pass – в районе 500. Все новинки от внутренних студий Microsoft появляются в сервисе на релизе.

К примеру, в первой половине декабря в Game Pass добавят Far Cry 6, Rise of the Tomb Raider и еще 10 игр.

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