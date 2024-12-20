Анонсировать проект могут в январе на Xbox Developer Direct.

Сейчас в игровой индустрии наблюдается тренд на всевозможные ремейки и ремастеры классических проектов. Теперь, по слухам, и Bethesda хочет заскочить в этот вагон и выпустить свой ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Информация пришла от блогеров eXtas1s, NateTheDrake и Klobrille. Якобы игру могут анонсировать уже в январе на предстоящем Xbox Developer Direct.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake разрабатывается на Unreal Engine 5 студией Virtuos Games, которая занимается ремейком Metal Gear Solid 3, а также с недавних пор делает патчи для Cyberpunk 2077.

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Впервые о ремейке Oblivion заговорили ещё в прошлом году, тогда в сеть попал внутренний документ Bethesda, в котором был расписан календарь релизов на 2024 год. По этой информации, кроме ремейка TES, в планах у компании находятся TES VI, Fallout 3 Remaster, сиквел Ghostwire Tokyo и Dishonored 3.

Ранее мы рассказывали, что в Starfield могло быть меньше загрузочных экранов. Бывший разработчик Bethesda поделился, что на ранних этапах создания игры их действительно было не так много.

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