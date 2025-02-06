Нынешним разработчикам Dragon Age сначала стоило изучить за что любят серию, считает Дэвид Гейдер.

Бывший ведущий сценарист Dragon Age Дэвид Гейдер, ушедший из BioWare в 2016 году, высказался по поводу недавнего заявления главы EA Эндрю Уилсона. Тот предположил, что Dragon Age: The Veilguard не смогла достичь ожидаемых продаж из-за отсутствия онлайн-элементов, которые могли бы привлечь более широкую аудиторию.

Гейдер отметил, что понимает логику руководителей компании, которые смотрят на игры исключительно с точки зрения финансовых показателей, а не качества или художественной ценности. В итоге, по его мнению, такие компании неизбежно приходят к выводу, что одиночные игры не оправдывают себя.

Гейдер назвал выводы Уилсона недальновидными и корыстными и дал совет EA, как можно было бы поступить с Dragon Age в будущем. Он считает, что компания должна проанализировать, почему серия была успешной в прошлом, и взять пример с Larian Studios, которая с Baldur’s Gate 3 показала, что правильный подход к классическим RPG по-прежнему востребован.

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"У вас есть IP, которое многие любят. На пике она продавалась так, что вас это устраивало, верно? Изучите, в чем была её сила, и удвойте ставку на это. Аудитория никуда не делась - она ждёт".

По его мнению, EA вряд ли продаст права на Dragon Age, так как компания никогда не отказывается от потенциально прибыльных франшиз, даже если сама не знает, что с ними делать. При этом Гейдер отметил, что пока не играл в The Veilguard.

Ранее мы рассказывали, что EA провела масштабные сокращения в BioWare после релиза Dragon Age: The Veilguard. Сейчас в команде студии осталось менее 100 человек.

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