Electronic Arts переводила работников в другие команды без их согласия.

Численность штата BioWare за последний год сократилась более чем вдвое. С 200 человек до менее чем 100.

Об этом сообщает журналист Bloomberg Джейсон Шрайер со ссылкой на свои источники. По его информации, после релиза Dragon Age: The Veilguard Electronic Arts начала переводить разработчиков BioWare на проекты в другие команды. Разработка следующей игры студии, нового Mass Effect, была на ранних этапах производства, и команде просто не нужно было столько разработчиков.

Но на этой неделе переведенные разработчики узнали, что вернуться в BioWare они уже не могут, их официально уволили из студии и устроили в команду, которая должна была быть временной:

Видео дня

"Они больше не были сотрудниками BioWare, временно командированными в другое место; теперь они работали на ту дочернюю компанию EA, которая их взяла. Если в будущем они захотят снова работать в BioWare, им придется искать вакансии и заново подавать резюме".

Некоторые работники остались, мягко говоря, недовольными, ведь они пришли в BioWare потому что хотели разрабатывать RPG, а вместо этого теперь работают над спортивными симуляторами, отмечает Шрайер.

Журналист заявляет, что с 2023 года команда BioWare сократилась с 200 человек до менее чем 100. Последнее крупное сокращение произошло буквально несколько дней назад, когда EA уволила ключевых разработчиков серии Dragon Age: главного сценариста и главного редактора.

Сейчас эта относительно небольшая команда работает над новой частью Mass Effect, которая все еще не вошла в активную стадию разработки.

Шрайер также отметил, что прошлый год был тяжелым для Electronic Arts: их последний футбольный симулятор провалился, а продажи Dragon Age: The Veilguard не оправдали и половины ожиданий.

Ранее Джейсон Шрайер делился соображениями, почему разработка видеоигр становится все дороже. По его мнению, все дело в неумелом управлении.

Вас также могут заинтересовать новости: