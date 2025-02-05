Electronic Arts разочарована финансовыми результатами Dragon Age: The Veilguard, несмотря на успешный запуск и положительные отзывы. Издатель рассчитывал на более высокие показатели продаж, но игра не оправдала ожиданий, что привело к значительным сокращениям в BioWare.
Во время квартального финансового отчёта генеральный директор EA Эндрю Уилсон затронул этот вопрос, намекнув, что отказ от элементов игр-сервисов в Veilguard мог быть ошибкой:
"В современном мире игроки всё чаще ищут элементы совместного опыта и более глубокое взаимодействие с играми наряду с качественным повествованием. Dragon Age была хорошо принята критиками и игроками, но не привлекла достаточно широкую аудиторию в этом конкурентном рынке."
Эти слова можно расценивать как сигнал, что EA рассматривает недостаток онлайновых функций как ключевую проблему игры, а не её сюжетные или геймплейные особенности. Напомним, что изначально Veilguard задумывалась как игра с крупными вкраплениями игры-сервиса, но после провала Anthem разработку переориентировали на чисто одиночное прохождение.
Финансовый директор EA Стюарт Кэнфилд также подчеркнул, что компания стремится вкладываться в проекты с "наибольшим потенциалом", а текущая игровая индустрия требует иных подходов. По его словам, традиционные сюжетные игры постепенно теряют актуальность.
Примечательно, что сейчас 74% доходов EA приходятся на live-сервисы, такие как FIFA Ultimate Team и Apex Legends. В 2024 году компания заработала 7 миллиардов долларов, из которых 5 миллиардов пришлись именно на сервисные проекты.
Учитывая эти данные, будущее Dragon Age остаётся неопределённым, а судьба следующей части Mass Effect может зависеть от итогов этого анализа. Пока игра остаётся в стадии ранней разработки, но, судя по всему, EA будет пересматривать её концепцию. Если Veilguard потеряла онлайновые элементы в процессе разработки, то Mass Effect, возможно, наоборот, их получит.
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