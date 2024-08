Музыку для игры пишет Мик Гордон.

Независимая студия emptyvessel анонсировала свой дебютный онлайн-шутер от первого лица под названием Defect, который стилистически напоминает "Судью Дредда".

Действия игры разворачиваются в антиутопии – последний город человечества, которым правит искусственный интеллект (ИИ) с извращенной логикой. Однако за превосходство также сражаются банды и коррумпированные правоохранительные органы.

Defect рассчитана на игру в формате "4×4×4×4" в нескольких разных режимах, в том числе с соревновательным режимом и коопом. Авторы упоминают разнообразные задачи, включая контрабанду оружия, заказные убийства и арест подозреваемых. На локациях расположено снаряжение, способное переломить ход матча.

Студию основали бывшие разработчики DOOM, The Last of Us, Call of Duty, Quake, и других известных франшиз. А композитором игры выступит Мик Гордон, который всем нам известен в первую очередь благодаря его прекрасной работе над саундтреком для перезапуска DOOM.

Релиз Defect состоится на ПК в Steam, но точная дата названа не была. Пока игру можно добавить в свой вишлист.

В августе игровая индустрия понемногу выходит из своего "летнего отпуска" и начинает радовать громкими релизами. УНИАН рассказывал, во что поиграть в августе 2024.

Также не пропустите большой трейлер украинской игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и 30-минутную демонстрацию геймплея. Игра будет доступна на ПК, Xbox Series X/S и Game Pass.

