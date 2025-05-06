Релиз запланирован на август.

Спустя три года после первых слухов Gears of War получила анонс ремастера. Обновлённая версия оригинальной игры под названием Gears of War: Reloaded выйдет 26 августа.

Обещают 4K, до 120 FPS, переработанные текстуры и освещение, прокачанные тени и отражения и никаких загрузок в кампании. Студия The Coalition заявляет, что в Reloaded каждая деталь настроена так, чтобы перенести оригинал в современный вид с чёткостью, плавностью и погружением, которые соответствуют мощи современного железа.

Цена вопроса - 40 долларов. Но если вы когда-то купили Gears of War: Ultimate Edition в Microsoft Store на ПК, вам повезло: апгрейд до Reloaded будет бесплатным. Правда, есть один нюанс: получить Ultimate Edition нужно было до полудня 5 мая. То есть, условно говоря, если вы не успели купить её буквально пару часов назад - бесплатного ремастера вам не видать.

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