Чтобы семена проросли в открытом грунте, выбирайте удачный период для посева.

Бахчевые культуры в Украине можно выращивать как через рассаду, так и в открытом грунте. Второй способ проще, но рискованней - семена могут так и не прорасти. Чтобы этого не случилось, нужно с умом подходить к выбору срока, когда сажать дыню и арбузы.

Для выбора даты посева можно руководствоваться погодными приметами или фазой Луны. Мы назвали удачный период по обоим признакам.

Когда сажать арбуз и дыню

Дачники, которые верят во влияние лунного цикла на растения, могут выбрать хороший день для посева по лунному посевному календарю:

Видео дня

в мае - 1-3, 7-10, 16, 22, 28-30 число;

- 1-3, 7-10, 16, 22, 28-30 число; в июне - 2, 8-9, 11-14, 21-23, 26, 29 число.

Однако самым важным фактором является погода. Семена дыни и арбуза не любят мороз и перепады температур. К посадке приступают только после наступления постоянного тепла и прогревания земли. В этом году май в Украине отметился заморозками. Нестабильный период лучше переждать, поэтому период, когда сажать арбуз в открытый грунт, смещается на конец мая или даже начало июня.

Такие же требования касаются и пересадки рассады на постоянное место.

Как сажать арбузы семенами в открытый грунт

Выберите поднятый участок с хорошим освещением. Грунт для посева семян можно подготовить заранее ещё в начале мая. Сделайте борозды глубиной примерно 35 см, засыпьте опавшей листвой и перегноем, плотно утрамбуйте. Полейте теплой водой и оставьте на пару недель. За этот период почва прогреется из-за активных химических процессов.

Когда сажать арбуз пришло время, выкопайте лунки глубиной где-то 10 см на расстоянии полметра друг от друга и метр - между рядами. В каждую ямку положите одно-два семечка, присыпьте и полейте. Если грядки укрыть пленкой, то всходы появятся быстрее.

Особенности посадки дыни почти не отличаются. Однако в лунку вместо 2 семечек лучше положить 3-4, поскольку эта культура всходит хуже.

Если вы переживаете о том, можно ли сажать арбуз и дыню рядом, то не волнуйтесь. Эти растения не враждуют, а вот не стоит сеять возле них морковь, свеклу, огурцы и кабачки.

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