Rockstar говорит, что это крупнейший запуск видеоролика в истории.

Компания Rockstar похвасталась просмотрами второго трейлера GTA VI: за первые сутки на всех платформах их набралось более 475 миллионов, и это "лучший старт для видеоролика в истории".

Первый трейлер игры, выпущенный в декабре 2023 года, собрал 93 млн просмотров за первые сутки, однако его размещали только на YouTube. Второй трейлер также выложили в соцсети X и на других платформах, поэтому число намного выше.

Для понимания ситуации: у самого просматриваемого трейлера кино, "Дэдпула и Росомахи", 365 млн просмотров за сутки на всех платформах, пишет издание The Hollywood Reporter.

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Популярность трейлера уже традиционно отразилась и на показателях музыкального трека из ролика: количество прослушиваний на Spotify песни "Hot Together" от The Pointer Sisters взлетело на 182,000%.

Напомним, кроме Rockstar показала огромное количество скриншотов из игры, где также рассказала про главных героев, их товарищей и врагов.

Релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 26 мая 2026 года для PS5 и Xbox Series S/X. Версию экшена для ПК по-прежнему не анонсировали, но ожидается, что она выйдет в течение года после релиза на консолях.

Напомним, ранее в этом году ПК-версия GTA 5 получила крупное обновление с новым контентом и улучшенной графикой. А GTA 4 недавно отпраздновал 17-летие, и в честь этого техдиректор проекта рассказал, что вырезали из игры.

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