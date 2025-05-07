"Я не был готов к тому, куда заведет эта история".

Уолтон Гоггинс, сыгравший харизматичного Гуля в первом сезоне Fallout, поделился первыми впечатлениями от работы над продолжением, и, судя по его словам, нас ждёт нечто гораздо масштабнее.

Как говорит актёр в интервью GamesRadar, это совсем другой уровень:

"Я не был готов к тому, куда двинется история. Всё стало настолько проработанным, будто этот мир реально существует уже двести лет".

Гоггинс признался, что сам был большим поклонником первого сезона, но второй, по его мнению, обещает стать по-настоящему особенным: "Я не говорю про свою игру, я говорю про всю любовь и труд, которые вложили художники, сценаристы, постановщики. Это просто нечто. Не могу дождаться, когда люди это увидят".

Видео дня

Первый сезон Fallout вышел в 2024 году и стал самым просматриваемым оригинальным сериалом в истории Amazon Prime. Во втором сезоне шоу мы отправимся в постъядерный Вегас.

Ранее мы рассказывали, что в сети появилось множество фотографий со съёмочной площадки 2 сезона сериала Fallout. Создатели шоу построили стильные декорации довоенных США.

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