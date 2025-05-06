Переиздание уступает по продажам только Assassin's Creed Shadows и Monster Hunter Wilds.

Oblivion снова на коне, спустя 18 лет после релиза. Ремастер культовой RPG ворвался в чарты США и занял третье место среди самых продаваемых игр 2025 года всего через неделю после релиза. Данными поделился аналитик Circana Мэт Пискателла.

Как говорит аналитик Circana Мэт Пискателла, на старте обновлённая The Elder Scrolls IV: Oblivion стала самой покупаемой игрой в Северной Америке, обогнав всех, кроме Assassin's Creed Shadows и Monster Hunter Wilds.

В Microsoft заявили, что за первые четыре дня игру опробовали более четырёх миллионов человек - и это только начало. Переиздание вышло 22 апреля, так что к моменту публикации цифра наверняка ещё подросла.

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Ранее мы рассказывали, что моддеры добавили в ремастер Oblivion мультиплеер в духе Dark Souls. С этим модом можно оставлять послания для других игроков, прямо как в играх FromSoftware.

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