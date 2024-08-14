Вышел большой трейлер украинской игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

В почти 5-минутном трейлере главный герой гуляет по разным локациям в Припяти и за ее пределами.

Студия GSC Game World опубликовала большой трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, в котором главный герой на протяжении 5 минут гуляет по разным локациям в Припяти и за ее пределами.

Ролик во многом состоит из отрывков, которые нам показывали на последней презентации геймплея. Напомним некоторые особенности мира в сиквеле:

Общая площадь открытого мира – более 60 квадратных километров.

Новая Зона будет открытой и бесшовной. В GSC постарались сделать как можно меньше барьеров и ограничений, чтобы подчеркнуть геймплейную свободу.

У многих локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2 есть реальные прототипы. Некоторые из этих мест хорошо знакомы игрокам, поскольку они появлялись в предыдущих частях серии.

Игровой мир S.T.A.L.K.E.R. 2 включает в себя 20 регионов, каждый из которых обладает уникальной архитектурой, аномалиями и не только.

Например, игроки смогут посетить окрестности РЛС "Дуга", прогуляться по улицам Припяти и исследовать заброшенные объекты в ее районе. Однако некоторые из этих мест населены враждебными существами.

Выход Stalker 2 состоится 20 ноября для ПК и Xbox Series X/S. Игра будет доступна в Game Pass со дня релиза во всех странах, где работает сервис, включая Украину.

В середине июня игровые СМИ делились своими впечатлениями от превью-версии игры. Большинство поигравших отметили, что по духу STALKER 2 – "это на 100% Сталкер", и те, кто фанател от оригинальной трилогии, "почувствуют себя как дома, пустив слезу ностальгии". А кто-то даже сравнил игру с Red Dead Redemption 2.

Чем ближе релиз, тем больше материала по STALKER 2 появляется в сети. Ранее нам показали скриншоты с обновленным интерфейсом и сюжетный трейлер, в котором можно увидеть Бродягу, Коршунова и Далина. В марте 2023 года россияне "слили" в сеть раннюю сборку игры.

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