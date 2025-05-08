Релиз игры состоится 8 августа на Xbox Series X|S, PS5 и ПК.

Издательство 2K Games представило первый геймплейный трейлер Mafia The Old Country. Напомним, это новая игра по культовой криминальной франшизе, которая выйдет на всех актуальных платформах.

Mafia: The Old Country станет приквелом основной трилогии и расскажет о становлении криминальной семьи на Сицилии в начале XX века. Игра будет полностью одиночной, без каких-либо онлайн-элементов. Авторы обещают подлинный реализм и богатый сюжет, которыми славится серия Mafia.

В некоторых сценах игра напоминает Red Dead Redemption 2: придется много скакать на лошадях и участвовать в типичных для вестерна перестрелках. Тем не менее, гонки здесь тоже есть – и они не ограничиваются одними лишь автомобилями. В трейлере также можно увидеть рукопашные схватки, бой на ножах и элементы скрытного прохождения.

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Одновременно с публикацией трейлера 2K Games открыла предварительные заказы – и цена игры относительно невысокая. За стандартное издание авторы просят 50 долларов, за делюкс – 60 долларов. Релиз игры состоится 8 августа на Xbox Series X|S, PS5 и ПК.

Дополнительным стимулом для украинских игроков будет то, что сразу на релизе игра получит официальную украинскую локализацию. Она будет присутствовать в форме субтитров и интерфейса.

Ранее в сети появились первые обзоры Death Stranding 2 от Кодзимы. Общий тон журналистов: сиквел превосходит первую часть практически по всем показателям, а геймплейно игра больше напоминает MGS 5.

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