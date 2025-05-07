Blizzard провела стрим, где ответила, кто победит: 1 горилла или 100 мужчин

Бой прошёл в Overwatch.

Интернет снова спорит о важном: смогли бы 100 обычных мужчин победить в бою одну взрослую гориллу, без оружия, только голыми руками? Спор родом из англоязычного сегмента Twitter и Reddit, но за пару недель он разросся до масштабов мем-фестиваля с виртуальными симуляциями схватки

И вот теперь Blizzard решила довести дискуссию до абсурда, устроив свою симуляцию в Overwatch 2. В роли 100 мужчин - персонажи Солдат 76. В роли гориллы - конечно же, Винстон.

Blizzard анонсировала стрим матча "100 Солдатов против одного Винстона" и провела его 6 мая. Разработчики пригласили популярных блогеров по игре, которые и поучаствовали в битве.

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Сам матч проходил в кастомном режиме, чтобы хоть как-то уравнять силы. Внезапно или нет, но победили Солдаты. Хотя разработчики и пытались уравнять силы, наделив Винстона увеличенным здоровьем и бонусами, но у толпы было численное преимущество, спринт, ракеты

Ранее мы рассказывали, что Blizzard случайно оставила в Diablo 4 оружие, которое наносит 9 квинтиллионов урона. Этот предмет предназначался для разработчиков, но почему-то остался в рабочем билде.

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