BioWare, которую мы любим, давно нет, говорит Марк Дарра.

Марк Дарра, человек, проработавший в BioWare более двадцати лет и стоявший у истоков Dragon Age, рассказал, когда именно студия начала умирать.

По его словам, всё пошло под откос ещё в 2017 году, задолго до провала Anthem и The Veilguard. Именно тогда BioWare, как он сказал, потеряла лицо и смысл.

Ключевых разработчиков Dragon Age перебросили сначала на Mass Effect: Andromeda, потом на Anthem, а оставшуюся команду поставили строить игру-сервис в The Veilgurad. Никто не знал, как это делать, и никто этого не хотел, и, как мы знаем, по итогу всё отменили, но студия всё равно начала стремительно терять идентичность.

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В ход пошли внутренние перестановки, сценарии постоянно переписывались, видение проекта менялось по несколько раз. Всё это Дарра описывает как вторую волну управленческого хаоса, в которой команда пыталась сохранить облик серии, но уже шла против себя.

Он прямо говорит, что EA пообещала многое, но почти ничего не выполнила. В итоге студия перестала быть самостоятельной и окончательно слилась с корпоративной машиной. Подразделение в Монреале, на которое Дарра возлагал надежды, ликвидировали.

К 2017 году, утверждает он, EA окончательно "переварила" BioWare, по крайней мере ту, которую игроки любили за KOTOR, Mass Effect и первые Dragon Age.

Ранее Марк Дарра заявил, что многие переоценивают влияние Baldur's Gate 3 на жанр RPG. Конечно, проект Larian привлёк большое внимание к жанру, но никто не будет даже пробовать повторить этот успех.

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