Для сравнения, у первого трейлера сейчас 250 миллионов.

За первые сутки второй трейлер GTA 6 собрал более 50 миллионов просмотров, а соцсети взорвались восхищением. И дело не только в хайпе вокруг самой игры (хотя и это конечно тоже), людей по-настоящему сразило кинематографическое качество ролика.

Павел Бурза из CD Projekt RED признался, что весь офис буквально замер, глядя на трейлер: "Бывают такие моменты, когда весь офис замирает, чтобы насладиться шедевром". Ну а пользователи соцсетей утверждают, что Rockstar опережает всю индустрию на световые годы.

Сильнее всего впечатлил тот факт, что всё, что мы видим в трейлере, - это реальная игровая графика, записанная на обычной PS5. Плавность анимаций, освещение, отражения, мимика, даже пот на лицах персонажей, всё выглядит настолько реалистично, что у зрителей временами возникало ощущение, будто они смотрят не трейлер игры, а фрагмент фильма.

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Особенно внимательно аудитория разглядывала мелочи. Кто-то заметил конденсат на бутылках пива и отражение от телевизора, кто-то - дым, поведение теней и детализацию одежды. Скорее всего, в игре будет реализована трассировка лучей, которую недавно добавили в GTA 5.

Релиз GTA 6 запланирован на 26 мая 2026 года. Игра будет доступна на Playstation 5 и Xbox Series, а вот до ПК доберётся не сразу. Ранее глава Take-Two заявил, что GTA 6 выйдет на компьютеры позже, чем на консоли. Всё из-за традиций Rockstar.

Ранее мы рассказывали, что кроме трейлера, Rockstar показала огромное количество скриншотов из игры, где также рассказала про главных героев, их товарищей и врагов.

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