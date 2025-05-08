Последнее полнолуние весны 2025 произойдет в знаке Скорпиона.

Полнолуние в мае называют Цветочная Луна. Нетрудно догадаться, почему, однако само событие, в отличие от его красивого названия, может за считанные дни перевернуть все вверх дном - и оставить у разбитого корыта. Какие энергии будут управлять в это время, в чем следует быть осторожным, кому из знаков Зодиака полная Луна преподнесет готовые решения и идеи, а кому - вскружит голову, подробнее в материале.

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Ранее мы публиковали лунный календар на май с лучшими датами для планирования дел, решения финансовых, рабочих и любовных вопросов.

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Почему майская Луна называется Цветочной

Красивое название этому полнолунию, как и всем остальным, в свое время дали индейцы Северной Америки. В это время у них, как и у нас, природа зацветала, поэтому диск полной Луны в этом антураже выглядел особенно завораживающе. Полную Луну назвали в честь всех распускающихся цветов.

Кстати, у китайцев она - Драконья, а в Южном полушарии - Бобровая и Морозная, так как у них там сейчас холодное время года.

Когда полнолуние в мае 2025 - точное время и особенности

В последнем весеннем месяце Луна станет полной 12 мая в 18:55 по киевскому времени.

Во время этого лунного события Солнце и Луна становятся друг напротив друга в противоположных знаках Зодиака, и диск спутника Земли, отражая лучи солнца, становится полностью видимым.

"12 мая Солнце будет в знаке Телец, а Луна - в Скорпионе. Наше взрослое "я" имеет характеристики Тельца, а "внутренний ребенок" будет нуждаться в характеристиках Скорпиона, - рассказала в комментарии УНИАН астролог и аналитик Лана Шредер. - Телец - это земной знак, ему свойственно накопление ценного, приумножение хорошего. Скорпион - водный знак, ему приписывают избавление от негативного, эмоционального и страхов. Противопоставление этих знаков - это противостояние наших материальных потребностей и эмоционального желания избавиться от чего-то".

По словам эксперта, особенность предстоящего полнолуния в том, что долгосрочные финансовые программы, заложенные на новолуние, могут быть обнулены под влиянием эмоций. Образно говоря, если у вас было все просчитано в отношении денег, составлен какой-то финансовый план, то во время полнолуния может взять верх эмоциональная сторона, желание все изменить, отказаться от запланированного - и это будет неправильное решение.

Также во время майского полнолуния спутник окажется в самой дальней точке своей орбиты относительно земли - апогее, и произойдет так называемое микролуние. Дистанция между Землей и Луной, как поясняет астролог, может указывать на количество людей, которые могут быть под ее влиянием. Когда Луна ближе к Земле, большинство людей чувствуют ее влияние, когда она удалена - ощущают только те, которые способны тонко чувствовать.

Что нельзя делать в полнолуние 12 мая

Главное предостережение этого периода - не стоит поддаваться эмоциям.

Во время полнолуния эмоции будут требовать разрушений, будут подталкивать от чего-то избавиться, от чего-то отказаться. Страх может "закрыть глаза" на реальность.

Лучше эти эмоции перенаправить на какое-то действие, к примеру, отремонтировать что-то, убрать дома. Желание "разрушения и обнуления" следует перенаправить в русло "ремонта и восстановления,

- советует астролог.

Полнолуние не способно спровоцировать стихийные бедствия или болезни, а вот катастрофы и аварии могут быть результатом деятельности людей: под влиянием эмоций люди могут сделать что-то такое, что повлечет за собой череду неприятностей. В зоне риска - люди интеллигентного возраста, которые могут быть особенно чувствительны к влиянию полнолуния и им может не хватать внутренней опоры.

Как майское полнолуние отразится на знаках Зодиака

Это лунное событие будет неплохим периодом для четырех знаков Зодиака:

Ракам оно поможет определить, кто из их знакомых людей ближе им по ценностям, кого можно приблизить к себе, а кого стоит держать на расстоянии;

оно поможет определить, кто из их знакомых людей ближе им по ценностям, кого можно приблизить к себе, а кого стоит держать на расстоянии; для Рыб откроется новая информация, возможно, идеи, которые захочется масштабировать;

откроется новая информация, возможно, идеи, которые захочется масштабировать; Козероги смогут понять, с кем можно делать бизнес, зарабатывать, а кого лучше держать подальше от своих финансов;

смогут понять, с кем можно делать бизнес, зарабатывать, а кого лучше держать подальше от своих финансов; для Дев - это время изменений в мышлении, какие-то факты могут помочь увеличить оборот их денег.

Наибольшее влияние полнолуния почувствуют Тельцы и Скорпионы.

Тельцам лучше не менять свое финансовое положение и не тратить лишнее - купите конфету, а не торт, если захочется сладкого.

Скорпионам - залечь на дно, заняться своими делами и не проявлять свое эго.Они могут поднять эмоциональную волну у других, а потом получить бумерангом еще большую.

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