Вы удивитесь, как полезна для растений гуща после заваривания кофе.

Кофейная гуща остается после заваривания кофе и чаще всего просто отправляется в мусорное ведро. Но если вы выращиваете растения, то не стоит избавляться от такого ценного средства. Высокое содержание азота, калия и фосфора объясняет, чем хороша кофейная гуща для огорода. Однако вносить её стоит с умом.

Мы рассказали, чем полезна кофейная гуща как удобрение - для каких культур её применяют и в каком количестве.

Как использовать кофейную гущу как удобрение

Гуща содержит полезные вещества и антиоксиданты, которые стимулируют рост растений. Особенно много в ней азота. Средство делает землю легкой и рыхлой, обогащает ее состав и препятствует пересыханию.

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Перед внесение гущу нужно высушить, чтобы снизить кислотность. Затем есть несколько способов применения удобрения.

Приготовление компоста . Смешайте 10% кофейного жмыха, 20% измельченных сорняков и 70% почвы. Используйте смесь для проращивания семян, выращивания рассады и посадки любых культур.

. Смешайте 10% кофейного жмыха, 20% измельченных сорняков и 70% почвы. Используйте смесь для проращивания семян, выращивания рассады и посадки любых культур. Дренаж . Насыпьте 2 столовые ложки гущи на керамзит. Затем добавьте грунт и высаживайте растения обычным образом.

. Насыпьте 2 столовые ложки гущи на керамзит. Затем добавьте грунт и высаживайте растения обычным образом. Подкормка цветов . Разведите 3 столовые ложки в 10 л воды и поливайте клумбу.

. Разведите 3 столовые ложки в 10 л воды и поливайте клумбу. Удобрение овощей . Кофейная гуща как удобрение для огурцов и других культур используется так: соедините 5 ложек средства и 7 ложек золы, и внесите под каждый куст по 2 ложки смеси с помощью тяпки.

. Кофейная гуща как удобрение для огурцов и других культур используется так: соедините 5 ложек средства и 7 ложек золы, и внесите под каждый куст по 2 ложки смеси с помощью тяпки. Отпугивание вредителей . Смешайте гущу с землей поровну и рассыпьте на грядке, чтобы избавиться от червей и личинок.

. Смешайте гущу с землей поровну и рассыпьте на грядке, чтобы избавиться от червей и личинок. Внесение в почву . Рассыпьте удобрение на расстоянии примерно 30 см вокруг деревьев и цветов. Затем разрыхлите поверхность граблями.

Применять на участке средство можно с середины весны до конца июля. Потом растения уже не нуждаются в азоте.

Какие растения нельзя удобрять кофейной гущей и какие можно

Для дачников есть рекомендации насчет того, какие овощи удобрить чудо-средством: это лук, перец, огурцы, помидоры, картофель, редис. Из ягод такую подкормку любят брусника, клубника, клюква и крыжовник. Среди цветов средство считается полезным для рододендронов, гортензий, лилий, камелий, роз, азалий, пионов и бегоний.

Не любят гущу герань и пеларгония, а также шпинат, листовой салат и другая зелень. Также средство может погубить капусту, горох и фасоль - почва станет слишком кислой.

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