Кофейная гуща остается после заваривания кофе и чаще всего просто отправляется в мусорное ведро. Но если вы выращиваете растения, то не стоит избавляться от такого ценного средства. Высокое содержание азота, калия и фосфора объясняет, чем хороша кофейная гуща для огорода. Однако вносить её стоит с умом.
Мы рассказали, чем полезна кофейная гуща как удобрение - для каких культур её применяют и в каком количестве.
Как использовать кофейную гущу как удобрение
Гуща содержит полезные вещества и антиоксиданты, которые стимулируют рост растений. Особенно много в ней азота. Средство делает землю легкой и рыхлой, обогащает ее состав и препятствует пересыханию.
Перед внесение гущу нужно высушить, чтобы снизить кислотность. Затем есть несколько способов применения удобрения.
- Приготовление компоста. Смешайте 10% кофейного жмыха, 20% измельченных сорняков и 70% почвы. Используйте смесь для проращивания семян, выращивания рассады и посадки любых культур.
- Дренаж. Насыпьте 2 столовые ложки гущи на керамзит. Затем добавьте грунт и высаживайте растения обычным образом.
- Подкормка цветов. Разведите 3 столовые ложки в 10 л воды и поливайте клумбу.
- Удобрение овощей. Кофейная гуща как удобрение для огурцов и других культур используется так: соедините 5 ложек средства и 7 ложек золы, и внесите под каждый куст по 2 ложки смеси с помощью тяпки.
- Отпугивание вредителей. Смешайте гущу с землей поровну и рассыпьте на грядке, чтобы избавиться от червей и личинок.
- Внесение в почву. Рассыпьте удобрение на расстоянии примерно 30 см вокруг деревьев и цветов. Затем разрыхлите поверхность граблями.
Применять на участке средство можно с середины весны до конца июля. Потом растения уже не нуждаются в азоте.
Какие растения нельзя удобрять кофейной гущей и какие можно
Для дачников есть рекомендации насчет того, какие овощи удобрить чудо-средством: это лук, перец, огурцы, помидоры, картофель, редис. Из ягод такую подкормку любят брусника, клубника, клюква и крыжовник. Среди цветов средство считается полезным для рододендронов, гортензий, лилий, камелий, роз, азалий, пионов и бегоний.
Не любят гущу герань и пеларгония, а также шпинат, листовой салат и другая зелень. Также средство может погубить капусту, горох и фасоль - почва станет слишком кислой.