Кейта Такахаши не может дождаться, когда игроки увидят концовку To a T.

Создатель Katamari Damacy, игры про скатывание огромного шара из разных предметов, Кейта Такахаши работает в индустрии как символ странного, абсурдного и доброго геймдизайна.

Теперь он работает над новой игрой - To a T, где главный герой, подросток по имени Teenager, навсегда застрял в T-позе. Это та, которая с распахнутыми в стороны руками, в которой стоят модели в играх до анимации. Он так и живёт: чистит зубы, готовит еду, гуляет по городу. Руки - не сгибаются.

В интервью на Gamescom LATAM Такахаши говорит, что он не делает игры, чтобы поражать приёмами геймдизайна. он делает их, чтобы вы улыбнулись:

Видео дня

"Никаких умных механик. Просто нажал кнопку - выплюнул воду. Это глупо, и мне это нравится".

Ещё в To a T будет робот, говорит Такахаши. Зачем - непонятно, просто потому что. А финал, как обещает автор, очень трогательный и очень глупый. Разработчик не боится быть нелепым, если это делает игру добрее.

Релиз To a T запланирован на 28 мая. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что у игры The Hundred Line: Last Defense Academy 100 концовок, а сама она чуть не обанкротила своих разработчиков. На данный момент у геймдизайнера Казутака Кодзаки нет денег даже на перевод проекта на другие языки.

Вас также могут заинтересовать новости: