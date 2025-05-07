Геймдизайнер уже написал половину сценария, но художник пока что не дал фидбек.

Хидео Кодзима сообщил, что работает над совместным проектом с мангакой Дзюндзи Ито, это будет визуальная новелла, которую впоследствии могут адаптировать в фильм. Об этом он рассказал в своём подкасте Koji10, не раскрывая подробностей о содержании книги.

По словам геймдизайнера, он уже написал примерно половину сценария и передал его Ито, но тот пока не смог продолжить работу из-за занятости. Кодзима отметил, что рассчитывает на ответ, напрямую обратившись к художнику со словами: "Ито-сан, пожалуйста, напишите".

Дзюндзи Ито - один из самых известных авторов хоррор-манги, прославившийся благодаря пугающей детализации и психологической глубине своих историй. Его культовые работы, вроде "Спираль", вдохновили множество авторов по всему миру и стали эталоном визуального ужаса в манге. Его стиль легко узнаваем: жуткая анатомия, навязчивые образы и мрачные сюжеты.

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Это не первый раз, когда Ито и Кодзима работаю вместе. Наибольший резонанс вызвал анонс Silent Hills, хоррор-игры, которую Кодзима разрабатывал вместе с режиссёром Гильермо дель Торо и при участии Дзюндзи Ито. Но. к сожалению, проект отменили в 2015 году.

Ранее Хидео Кодзима рассказал, чего ждать от фильма по Death Stranding. Геймдизайнер никогда не задумывал свой проект как фильм, поэтому ему самому интересно взглянуть, что получится.

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