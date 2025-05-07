Рассказываем, чем опрыскать клубнику весной от болезней и вредителей, чтобы не навредить будущему урожаю.

Когда клубника цветет, она, как и любое другое растение, очень уязвима. И трогать ягоду в этот период опытные садоводы не советуют - бороться с вредителями и патогенами нужно до цветения или уже после. Но как быть, если растение заболело или его атакует вездесущий долгоносик? Чтобы не потерять урожай, советуют использовать народные средства. Чем обработать весной клубнику от болезней и вредных насекомых, когда она цветет - рассказываем в материале.

Чем обработать клубнику весной от болезней и вредителей

Клубнику любим не только мы, но и паутинный и земляничный клещ, тля, белокрылка, земляничный листоед, слизни и ее главный вредитель - долгоносик. Также ягода страдает от таких заболеваний как мучнистая роса, серая гниль, пятнистость и другие. Поэтому садоводы время от времени обрабатывают ягодные кусты, чтобы не потерять урожай и сами саженцы.

Ягоду, как уже говорили, начинают обрабатывать рано весной, пока она не выбросила цветки, или уже после того, как отцвела. Если же опрыскать "химией" (инсектицидами) во время цветения, то пострадают не только вредные насекомые, но и хорошие - пчелы и шмели. Кроме всего, большая вероятность, что яд попадет в ягоды, а есть такие потенциально опасно для здоровья.

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В крайнем случае садоводы советуют использовать инсектициды безопасные, которые имеют биологическое происхождение. В основе таких препаратов - бактерии, грибки и вирусы, которые не опасны для пчел и человека. Но здесь есть одно важное "но": чтобы эти биопрепараты сработали, необходима температура воздуха не ниже +15С.

Также отпугивают вредителей с помощью народных средств, но делать это придется в течение всего периода цветения. Для борьбы с насекомыми и болезнями часто используют борную кислоту, но можно ли брызгать клубнику борной кислотой во время цветения? Садоводы не советуют этого делать, ее лучше использовать до или после.

Во время цветения можно применять такие настои и растворы:

йодовый раствор - 1 ч. л. йода нужно развести в 5 л воды и обработать листики (только в пасмурную погоду, иначе будут ожоги), это один из способов, как бороться с долгоносиком на клубнике во время цветения;

- 1 ч. л. йода нужно развести в 5 л воды и обработать листики (только в пасмурную погоду, иначе будут ожоги), это один из способов, как бороться с долгоносиком на клубнике во время цветения; раствор нашатыря - также помогает в борьбе с долгоносиком, для этого 2 ст. л. нашатыря следует развести в 10 л воды и обильно опрыскать растения с бутончиками;

- также помогает в борьбе с долгоносиком, для этого 2 ст. л. нашатыря следует развести в 10 л воды и обильно опрыскать растения с бутончиками; горчичный настой - 100 г сухой горчицы растворить в 1 л воды, настоять в течение 10 часов, добавить еще 2 л воды и опрыскать растение;

- 100 г сухой горчицы растворить в 1 л воды, настоять в течение 10 часов, добавить еще 2 л воды и опрыскать растение; чесночный настой - 100 г чесночных листьев залить 10 л воды и дать настояться сутки, затем процедить и опрыскать;

- 100 г чесночных листьев залить 10 л воды и дать настояться сутки, затем процедить и опрыскать; мыльный раствор от тли - нужно развести 50 г жидкого мыла в 0,5 л воды;

от тли - нужно развести 50 г жидкого мыла в 0,5 л воды; чесночный настой от тли - готовят на основе мыльного раствора, в 0,5 л воды разводят 25 г жидкого мыла, добавляют 2 ч. л. растительного масла, 4 измельченных зубчика чеснока, настаивают 12 часов и опрыскивают рано утром.

Чтобы прогнать слизней, нужно на грядку с клубникой распылить золу, а почву замульчировать опилками - слизни не выносят ни первого, ни второго. Также защитить клубнику от насекомых можно, если посадить рядом бархатцы, настурцию и чеснок.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем подкормить клубнику весной во время цветения - проверенные рецепты.

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