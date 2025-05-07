Глава EA Эндрю Уилсон в очередной раз напомнил, что индустрия сильно изменилась.

Пока Microsoft собирается глобально повышать цены на свои консоли и игры, Electronic Arts решила не спешить в ту же сторону. Во время созвона с инвесторами директор EA Эндрю Уилсон дал понять: компания не собирается пересматривать ценовую политику, по крайней мере, пока.

По его словам, EA теперь работает с широким диапазоном моделей продаж, от free-to-play до Deluxe-изданий по 100 долларов, и главная цель во всех случаях остаётся прежней: соединить качество и цену. Именно этот подход, по мнению руководства, делает бизнес устойчивым и позволяет ему расти:

"Наш бизнес сильно изменился за последние 10 лет. Тогда всё крутилось вокруг продажи блестящих дисков в пластиковых коробках на полках магазинов. Сегодня это лишь малая часть".

Финансовый директор компании тоже подтвердил, что никаких изменений в текущей ценовой стратегии не запланировано: "Мы по-прежнему придерживаемся прежнего курса".

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Ранее Electronic Arts рассказала, когда покажет новую Battlefield. Релиз шутера должен состояться до марта 2026 года.

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