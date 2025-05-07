Заварное тесто готовится всего за 30 минут - его не нужно оставлять на расстойку.

Не все кулинары решаются лепить домашние вареники и беляши. Даже лучшее тесто на пирожки нужно оставлять на несколько часов - и неизвестно, поднимется ли оно в итоге. Таким образом процесс приготовления может растянуться на полдня.

Но мало кто знает, что можно замесить заварное дрожжевое тесто всего за полчаса. Это отличная основа для пирожков, булочек, ватрушек и домашней пиццы.

Заварное тесто для пирожков

Чтобы блюдо получилось с первого раза, возьмите качественную мягкую воду и свежие дрожжи. Тогда заварное тесто будет мягким и послушным, долго не зачерствеет.

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Вам понадобятся следующие продукты:

мука - 530 г;

вода теплая - 200 мл;

вода кипяток - 220 мл;

сухие дрожжи - 10 г, или прессованные - 40 г;

сахар - 1 стол. л.;

соль - 1 чайн. л.;

подсолнечное масло - 4 стол. л.

Теплую воду смешать с дрожжами, солью и сахаром до растворения. Затем добавить масло и половину муки, просеянной через мелкое сито. Влить кипяток - это активирует опару. Затем всыпать остальную муку.

Замешивайте тесто на пирожки сначала лопаткой, а затем руками - будьте осторожны и не обожгитесь. Иногда может понадобиться больше муки, чтобы смесь стала однородной. Руки рекомендуется смазать маслом.

Разделите готовое заварное тесто на пирожки на примерно 15 одинаковых частей. Тонко раскатайте и наполните начинкой по своему вкусу - не важно, сладкой или соленой. Изделия обжарьте в масле или запекайте 15 минут при 200°.

Ранее мы писали, как сделать идеальное тесто на вареники. Для него помимо кипятка понадобится также яйцо.

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