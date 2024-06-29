Новая игра от создателей Genshin Impact, нуарный детектив о Нью-Йорке 2329 года и другие новинки.

Лето – сезон традиционно небогатый на громкие видеоигровые релизы. И все же в июне, например, вышло долгожданное дополнение для Elden Ring, которое обошло по оценкам все остальные релизы 2024 года. В июле для геймеров тоже найдутся интересные игры.

2 июля – The First Descendant (ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X)

Если вы любите: шутеры от первого лица, лутер-шутеры, Sci-Fi.

Условно-бесплатный RPG-шутер от третьего лица на движке Unreal Engine 5 от южнокорейских разработчиков. Игрокам предстоит взять на себя роли Потомков (Descendants), которые с помощью сверхъестественных сил защищают людей от инопланетных захватчиков.

Авторы обещают кооператив до четырех человек, огромных боссов, обширную кастомизацию и выбор оружия, а также активную поддержку обновлениями.

4 июля – Zenless Zone Zero (ПК, PS5, iOS, Android)

Если вы любите: экшен-RPG, гача.

Фритуплейная экшен-RPG в сеттинге городского фэнтез от создателей Genshin Impact. Сходство на лицо: это такая же условно-бесплатная игра, где есть микротранзакции и гача-механика, позволяющая открывать новых персонажей

Обещают увлекательный сюжет, стиль 3D-аниме с динамичным экшеном, разных персонажей с уникальными особенностями и с возможностью переключаться между. В игре также имеются элементы roguelike (рогаликов) – похоже, локации во время вылазок генерируются случайным образом.

9 июля – Once Human (ПК)

Если вы любите: ММО в жанре выживания.

Рынок уже переполнен "выживачами" в открытом мире, но эта постапокалиптическая эпопея добавляет элемент хоррора. Мир игры наполнен гротескными лавкрафтовскими монстрами, включая огромных пауков с человеческим лицом.

Еще до выхода игра стала очень популярной. По количеству добавлений в список желаний Steam она занимает 6-е место, а демо-версию опробовали более 300 000 пользователей.

11 июля – Anger Foot (ПК)

Если вы любите: "треш"-шутеры, игры Devolver Digital.

Ураганный шутер с кислотной графикой, где нога главного героя – это оружие не менее смертельное, чем пистолеты и другой огнестрел.

Стрелять в Anger Foot тоже можно, но главным оружием в боях остаются ваши пинки. Есть даже возможность выбирать и кастомизировать обувь персонажа, дабы каждый новый пинок отличался от предыдущего.

17 июля – Nobody Wants to Die (ПК, PS5, Xbox Series S/X)

Если вы любите: игры с упором на сюжет, Sci-Fi.

Детективная история с видом от первого лица и фотореалистичной графикой. Место действия – Нью-Йорка 2329 года, где люди получили возможность буквально купить себе бессмертие.

Игровой процесс строится вокруг расследования серии загадочных убийств. Вам предстоит выяснить, кто стоит за преступлениями, используя особое устройство, позволяющее манипулировать временем и воспроизводить события, предшествовавшие каждому убийству.

18 июля – Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X)

Если вы любите: игры о японской культуре, помесь экшена и стратегии.

Красочная однопользовательская игра в японском стиле от Capcom про защиту деревни от темных духов. Разработчики постарались соединить экшен и стратегию в реальном времени.

Вы управляете воином по имени Со, которому предстоит защищать Есиро, девушку с божественными способностями, используемыми для очищения поселений от зловещей скверны. Игра разделена на дневной и ночной этапы: днем геймплей состоит из стратегии; ночью – экшена.

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Final Fantasy XIV: Dawntrail (4 июля) – масштабное расширение для популярной многопользовательской ролевой игры.

The Last Alchemist (12 июля) – приключенческий симулятор алхимика, где вам предстоит варить самые разнообразные зелья.

Supernatural (16 июля) – хоррор-шутер, в котором можно говорить с призраком через микрофон.

Bō: Path of the Teal Lotus (18 июля) – красочный платформер, основанный на японском фольклоре.

Flintlock: The Siege of Dawn (18 июля) – ролевой экшен в сеттинге фэнтези, который берет элементы из Bloodborne и God of War.

Conscript (24 июля) – survival horror в духе первых Resident Evil и Silent Hill.

Stormgate (30 июля) – "RTS будущего" от ветеранов Blizzard выходит в ранний доступ.

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