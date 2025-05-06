А ещё теперь можно заменить Линка на CJ из GTA: San Andreas.

Фанатский порт The Legend of Zelda: Majora’s Mask на ПК получил полноценную поддержку модов. Обновление 1.2 для проекта Zelda 64: Recompiled открывает доступ к десяткам пользовательских улучшений, от полезных до абсурдно мемных.

Recompiled - это не эмуляция, а вручную собранный порт на основе реверс-инжиниринга оригинального кода,иИ именно Majora’s Mask стала своего рода витриной возможностей проекта.

Моддеры уже добавили в неё улучшения из версии для 3DS, более гибкую систему сохранений, современное управление и переработанный интерфейс. Например, теперь можно менять маски на лету, использовать предметы в любой форме и настраивать интерфейс под привычные геймпады.

Видео дня

Есть и чисто визуальные моды, например, увеличенная дальность прорисовки или улучшенная карта, сделанная вручную в 7K-разрешении без помощи нейросетей.

Но главным украшением стали модификации в духе постмодернизма. Линка превращают в персонажей вроде CJ из GTA: San Andreas или печально известного Супермена из Superman 64, Линк может запускать Doom прямо во время приключений, а маска Марио добавляет механику прыжков и акробатики из Super Mario 64.

Моды устанавливаются просто: большинство загружаются с Thunderstore, и достаточно перетащить архив в папку игры. Позже разработчики обещают встроенный мод-браузер.

На подходе уже другие проекты от N64: Recompiled. В работе Kirby 64, Smash Bros. и даже Dinosaur Planet, отменённая игра Rare, ставшая впоследствии Star Fox Adventures.

Ранее мы рассказывали, что Nintendo готовит трилогию фильмов по The Legend of Zelda, уже есть дата премьеры первой части. Картины снимают в Новой Зеландии.

Вас также могут заинтересовать новости: