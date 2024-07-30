В августе игровая индустрия понемногу выходит из своего "летнего отпуска" и начинает радовать громкими релизами.

В августе игровая индустрия понемногу выходит из своего "летнего отпуска" и начинает радовать громкими релизами. Будь то инди или AAA, экшен, Souls-like, платформер, JRPG или спортивный симулятор, в этом месяце найдется что-то для каждого.

1 августа – Star Wars: Bounty Hunter (ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch)

Если вы любите: Звездные воины, экшены с видом от 3-го лица.

Обновленная версия экшена по вселенной "Звездных войн" с Джанго Феттом в главной роли. Изначально игра вышла в далеком 2002 году на PS2 и GameCube. Теперь же она посетит ПК и современные консоли.

Разработчики из Aspyr обещают возвращение "бессмертной сказки" с оптимизацией для современного оборудования. В частности, для PS5 DualSense придумали парочку особенностей. Например, световой датчик отразит текущий уровень здоровья героя, а из встроенного динамика будет доноситься голос, словно из рации.

2 августа – World of Goo 2 (ПК, Nintendo Switch)

Если вы любите: головоломки, инди.

Продолжение полюбившейся многим инди-головоломки, вышедшей еще 15 лет назад и собравшей много наград, включая "За исключительное достижение в игровом дизайне" от Академии интерактивных искусств и наук.

По словам разработчиков, вторая часть World of Goo стала самой большой игрой, которую студия когда-либо создавала. Вместе с тем у украинских геймеров будет дополнительная мотивация опробовать игрушку – она получит официальную украинскую локализацию.

9 августа – Deathbound (ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X)

Если вы любите: соулслайки, сеттинг средневековья.

Мрачный Soul-like, события которого разворачиваются в мире, где давно идет противостояние между сторонниками Науки и последователями Веры. Первые стремятся найти путь к бессмертию путем экспериментов, а вторые считают эти попытки воплощением ереси.

От других соулслайков новинка отличает система отрядов, объединенная в одном персонаже. Главный герой способен поглощать умения павших воинов и прямо во время схватки переключаться между стилями боя. При этом он может хранить воспоминания только о четырех героях одновременно.

20 августа – Black Myth: WuKong (ПК, PS5)

Если вы любите: соулслайки, китайскую мифологию.

Китайский роман 16 века "Путешествие на Запад" послужил источником вдохновения для создания бесчисленных аниме, фильмов и видеоигр. Перед нами его последняя адаптация – амбициозный экшен с элементами RPG в стиле Souls, в которой нам предстоит сразиться с монстрами из китайского фольклора.

В топе "вишлистов" у пользователей Steam игра уже давно занимает первое место, обойдя STALKER 2, Frostpunk 2 и Hollow Knight: Silksong.

30 августа – Star Wars: Outlaws (ПК, PS5, Xbox Series)

Если вы любите: Звездые воины, игры Ubisoft.

Завершает август, пожалуй, самый громкий релиз месяца. По трейлерам это типичная игра в открытом мире от Ubisoft, но теперь с невероятным уровнем фансервиса, полетами на корабле, лазерными пушками и акцентом на сюжет, события которого происходят между пятым и шестым эпизодами саги.

Игровые СМИ, поигравшие в превью-версию, остались довольны, особенно выделяя бесшовность игры: приземлиться на планету можно без отдельного статичного загрузочного экрана. Пока что главный вопрос в том, хвалит ли игре запала на 40-часовое прохождение.

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