Приготовить каждый из этих салатов сможет любая хозяйка.

Диетологи наперебой рассказывают, чем полезна печень трески - по их словам, популярный продукт богат жирными кислотами Омега-3, витаминами А и D. Такой чудесный состав превращает обычную консерву буквально в священный грааль. Употреблять ее можно и в чистом виде, но лучше приготовить салат с печенью трески - классический или какой-нибудь необычный.

Обалденный салат с печенью трески и яйцом

Простой и вкусный салат готовится всего 15 минут вместе с временем, затраченным на варку яиц.

Ингредиенты:

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половина банки печени трески;

три куриных яйца;

половинка репчатого лука;

зеленый лук, петрушка.

Вам нужно сначала отварить яйца вкрутую, остудить их и почистить от скорлупы. Далее нарезать мелким кубиком и переложить в салатницу. Открыть консерву, достать половину содержимого банки, добавить к яйцам. Также мелко нарезать репчатый лук, нашинковать зеленый лук и петрушку, переложить в ту же емкость к остальным ингредиентам. Перемешать, заправить маслом из-под консервы или вообще обойтись без заправки. Вуаля - обалденный салат из печени трески готов.

Салат с печенью трески, яйцом и сыром

Этот рецепт нравится очень многим, даже бытует мнение, как будто бы он самый удачный из всех существующих, в составе которых есть печень трески.

Ингредиенты:

двести граммов печени трески (одна банка);

одна морковь;

сто граммов твердого сыра;

два куриных яйца;

один маленький репчатый лук;

майонез.

Такой салат с печенью трески готовится тоже быстро, но его необходимо пропитывать в холодильнике - на это уходит минимум 2 часа. Для приготовления салата отварите яйца,остудите их и отложите в сторону. Откройте банку консервы, разомните ее вилкой. На крупной терке натрите морковь, выложите на плоскую тарелку слоем. Сверху разместите тертые вареные яйца. Далее - измельченный репчатый лук вперемешку с печенью трески. В конце вам останется только посыпать салат тертым сыром и смазать майонезом.

Салат с печенью трески, яйцом и огурцом

Еще одна вариация салата, в составе которого будут присутствовать свежие и маринованные огурцы. Именно такое сочетание добавит некой пикантности блюду.

Ингредиенты:

одна банка печени трески (200 граммов);

две картофелины;

одна морковь;

два яйца;

два маринованных огурца;

два свежих огурца;

сто пятьдесят граммов твердого сыра;

пучок зеленого лука;

соль, майонез.

Салат с печенью трески и кукурузой

Салаты с печенью трески, как видите, могут состоять из совершенно разного набора ингредиентов, но кукуруза в составе точно дополнит удачный рецепт.

Ингредиенты:

половина банки печени трески;

три куриных яйца;

один свежий огурец;

сто граммов твердого сыра;

четыре столовых ложки консервированной кукурузы;

один репчатый лук;

пучок петрушки;

майонез, соль, перец.

Репчатый лук почистить от шелухи, нарезать мелким кубиком. Свежий огурец можно избавить от кожуры, а можно оставить как есть и также измельчить. Печень трески выложить из банки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, а затем размять рыбу вилкой. Отварные яйца и твердый сыр натереть на терке. Соединить все продукты в одной салатнице, добавить кукурузу. Посолить, поперчить, заправить майонезом и перемешать. Сверху посыпать салат нарезанным зеленым луком.

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