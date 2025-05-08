Опытные садоводы знают, как не допустить атаки насекомого.

Колорадский жук - настоящее стихийное бедствие для огородников, которые выращивают картофель. Все потому, что и жуки, и личинки паразита очень прожорливы. Они могут пережить зимние морозы, закопавшись в грунт на глубину до 60 см, а весной вылезти наружу и начать объедать растения. Именно поэтому важно найти действенное средство от колорадского жука и защитить посадки.

Какое самое эффективное средство от колорадского жука

Главная опасность такого паразита в том, что он лакомится листочками картофеля. Планомерно прогрызая отверстия, жук не оставляет шансов - растение начинает болеть. Если паразит не один, а привел с собой товарищей, вредная компания набросится на куст и совсем его уничтожит, вам останется только толстый стебель. Те, кто давно выращивает картофель на огороде, знают, чего боится колорадский жук, так что, используют разные способы.

Выращивание "полезных" растений

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Если посадить в междурядье картофеля бархатцы или календулу, колорадский жук не приблизится к растениям из-за неприятного для него запаха. Также паразит категорически не переносит аромата чеснока, укропа, фасоли и кориандра. Кроме того, все вышеперечисленные растения нравятся божьим коровкам и златоглазкам, а они поедают жуков. Данный метод поможет избавиться от паразитов в начале лета.

Перекапывание почвы

Такую процедуру лучше проводить осенью после сбора урожая, это профилактическая мера. Перекапывание и окучивание - обязательные действия в осенний период. Чем выше вы будете окучивать кусты картофеля - тем выше вероятность гибели личинок колорадского жука. Также никто не отменяет и ручной сбор - если не боитесь и не брезгуете, смело можете собирать насекомых в банку и сжигать. Помните, что остатки ботвы с грядок нужно убирать обязательно - если растение было здоровым, ботву можно класть в компост, а если заболело или оказалось атаковано вредителями - только сжигать.

Обработка

Стабильно хорошо себя показывает покупная отрава от колорадского жука - химические или биологические препараты. Вы можете приобрести абсолютно любую в специализированном магазине, но помните, что у такого вида паразитов быстро вырабатывается иммунитет. Важно менять средство каждые два года, а также чередовать между собой составы, обрабатывая то одним, то другим препаратом. Такой подход поможет застать врасплох жука, неподготовленного к вашей изобретательности.

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