Речь идёт о модификациях, которые исправляют недостатки движка Unreal Engine 5.

Пользователям Nexus Mods предлагает универсальный ini-файл, якобы устраняющий статтеры, повышающий производительность и снижающий инпут лаг в проектах на Unreal Engine 5, вроде Clair Obscur: Expedition 33 и ремастера Oblivion. Но эксперты из Digital Foundry решили проверить, работает ли это на деле, и пришли к выводу, что нет.

Алекс Батталия разобрал мод по строчкам и быстро понял: это не мод, а просто правки настроек, доступные каждому. В файле отключены функции вроде сохранения логов, но они и так неактивны в финальных сборках. Некоторые параметры касаются DirectX 11, в то время как UE5 полноценно работает на DirectX12. А отключение некоторых настроек, связанных с постобработкой, не дают заметной прибавки в кадрах.

В тестах Oblivion Remastered с оригинальными настройками и ini-файлом от автора мода P40L0X разницы не оказалось. Статтеры возникали в тех же местах, фреймтайм был одинаково неровным, иногда FPS с модом даже проседал.

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Как подытожил глава Digital Foundry Рич Лидбеттер, ini-файл не решает проблемы стриминга стриминга чанков игрового мира, именно это и является реальным источником лагов.

Несмотря на это, мод разошёлся тиражом в 600 тысяч загрузок. Digital Foundry предполагает, что многие сталкиваются со статтером только один раз, при первой загрузке локации, а потом, вернувшись в то же место, лагов не видят и списывают чудо на ini-файл.

Сам P40L0X на критику реагирует стойко: мол, обвинения в плацебо не объяснят отзывы тысяч довольных игроков. Он предлагает просто попробовать его файл, авось поможет, всё таки это бесплатно.

Ранее мы рассказывали, что ремастер Oblivion за неделю вошёл в список самых продаваемых игр года в США. Переиздание уступает по продажам только Assassin's Creed Shadows и Monster Hunter Wilds.

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