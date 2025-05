Журналисты наиграли порядка 30 часов и остались приятно удивлены увиденным.

Зарубежные игровые издания получили ранний доступ к Death Stranding 2: On The Beach – журналисты наиграли 25-30 часов (примерно 40% кампании) и поделились своим мнением об игре.

По словам первых игроков, игра превосходит первую часть по всем показателям: она стала больше, лучше и красивее. Обозреватели сравнивают разницу между первой и второй частью Death Stranding с переходом от TLOZ: Breath of the Wild к Tears of the Kingdom. У игр одна основа, но сиквел настолько расширен во всех направлениях, что оригинал кажется примитивным.

В превью пишут, что континент очень разнообразный, еще там будет много разных катаклизмов – от землетрясений и паводков до песчаных бурь и лесных пожаров. Кроме того, разработчики реализовали цикл дня и ночи.

Помимо этого, в Death Stranding 2 будет больше разных миссий – не только доставка груза, но и зачистка местности от врагов и поиск союзника. В VGC отметили, что есть необычная миссия по сопровождению раненого кенгуру в убежище для животных.

В целом игра получилась более динамичной, чем Death Stranding – как сюжетно, так и геймплейно. В последнем отношении игра напоминает MGS 5: если первая часть отговаривала игрока от проявления агрессии, в сиквеле подход к столкновению с противниками, стелс или открытый бой, выбирает сам игрок.

Сюжет разворачивается быстрее, есть пересказ первой части и встроенный глоссарий. Разработчики также прислушались к обратной связи игроков, поэтому, например, во второй части можно будет сделать плейлист с треками и слушать их в рамках хиральной сети.

Самое важное – из-за пандемии Хидео Кодзима переосмыслил главную тему сиквела. В 2022 году все массово твердили, что метавселенная – будущее, что насторожило геймдизайнера. Он переделал сюжет второй части, и теперь в основе лежит идея: "Возможно, слишком много связей – это не так уж хорошо".

В техническом плане разработчикам удалось сделать одну из самых красивых игр на PlayStation 5. Уровень детализации и дальность прорисовки поражает, при этом игра превосходно работает даже на базовой PS5.

Релиз Death Stranding 2: On The Beach состоится 26 июня этого года эксклюзивно на PS5. Предзаказ в Playstation Store уже открыт: 2200 грн за обычную версию и 2400 грн за расширенную.

Ранее мы рассказывали, что в новом трейлере Death Stranding 2 появился персонаж, подозрительно похожий на Солида Снейка.

