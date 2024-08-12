Релиз шутера запланирован на 20 ноября 2024 года для ПК и Xbox Series.

Украинская студия GSC Game World провела большую презентацию по S.T.A.L.K.E.R. 2. Нам показали прохождение одной миссии и рассказали много чего нового о горячо ожидаемом шутере.

Мы выделили самые интересные моменты из трансляции:

Шутер предложит игрокам внушительную свободу перемещения и огромное количество контента. По заверениям GSC, за одно прохождение геймеры не смогут увидеть все.

Игровой мир S.T.A.L.K.E.R. 2 включает в себя 20 регионов, различающихся архитектурой, аномалиями и так далее.

В S.T.A.L.K.E.R. 2 игроки получат возможность посетить множество локаций, которые были недоступны в оригинальной трилогии. Одно из таких мест –церковь на болоте. Там нет других сталкеров, но бродят зомбированные бывшие сталкеры, по которым ударило Пси-излучение.

Игровой арсенал насчитывает 35 видов оружия. Одна и та же пушка может ощущаться совсем по-разному в зависимости от выбранных апгрейдов.

Фракции в игре могут сменять своих лидеров прямо по ходу прохождения. Все они имеют уникальную модель поведения, идеологию и предпочитают определенные места для создания лагерей.

S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет легкой игрой, заверили разработчики. Совершая ошибки, вы можете довольно быстро погибнуть.

В игре не будет традиционной системы прокачки уровней. В GSC сознательно решили отказаться от нее. Вместо этого игрок сам постепенно набирается опыта и учится лучше реагировать на опасности.

Разработчики выделили отдельную часть презентации для демонстрации захвата анимации персонажей. Для игры было записано порядка трех часов кат-сцен, которые помогут лучше познакомиться с персонажами и раскрыть их мотивы.

Для создания игры потребовалось "три года интенсивной работы".

Смотрим новый геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2:

Напомним, ранее GSC Game World отложила игру до 20 ноября – это был уже по меньшей мере пятый перенос. Изначально игра должна была выйти еще в 2022 году, но далее последовала череда переносов, включая передислокацию GSC Game World в Прагу из-за войны.

Недавно журналисты делились своими впечатлениями от превью-версии игры. Большинство поигравших отметили, что по духу STALKER 2 – "это на 100% Сталкер", и те, кто фанател от оригинальной трилогии, "почувствуют себя как дома, пустив слезу ностальгии". А кто-то даже сравнил игру с Red Dead Redemption 2.

Напомним действия STALKER 2 развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора. Основной сюжет игры займет порядка 40 часов, при этом обещают вариативность в прохождении и четыре концовки.

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