Гадюка Никольского может быть опасной, как и любая ядовитая змея, но убивать ее нельзя.

На природе в течение теплого сезона можно встретить змей, поэтому для украинцев есть несколько советов относительно того, что делать если встретили змею и как обезопасить себя от укуса.

В некоторых СМИ появляется информация о распространении гадюки Никольского, которая якобы является особенно ядовитой и даже смертельно опасной. Но соответствуют ли такие сообщения действительности? О возможных последствиях встречи со змеей эксклюзивно для УНИАН рассказал кандидат биологических наук и президент Украинского герпетологического общества Александр Зиненко.

Что такое гадюка Никольского - опасность для человека

По словам эксперта, ажиотаж вокруг гадюки Никольского возник из-за того, что одно из киевских изданий выпустило новость, что якобы страшная, смертельно опасная ядовитая гадюка Никольского появилась в Киевской области. И эта новость вызвала всплеск интереса к животному, а на самом деле эта змея всегда жила на Киевщине, а не приползла туда - животные, конечно, меняют свои ареалы и могут расселяться, но не так быстро.

Гадюка Никольского - это подвид обычной гадюки. Всего в Украине есть три формы гадюк - степная гадюка, обычная гадюка и гадюка Никольского, и все они примерно одинаково опасны. Герпетолог также пояснил, что после исследования генетики этих пресмыкающихся он обнаружил возможность образования гибридов между гадюкой Никольского и обычной, и поэтому их нельзя считать отдельными видами. Отличить гадюку от других неядовитых змей - ужей и полозов - можно по форме зрачка глаза, форме и количеству чешуек на теле, окраске, но для неспециалиста действует золотое правило - к каждой змее относиться с уважением и осторожностью, не трогать ее и не пытаться поймать. Гадюки, которые живут в Украине не агрессивны, всегда пытаются убежать или спрятаться, если встретили человека, а безопасное расстояние от змеи - около одного метра, то есть достаточно заметить змею и не приближаться к ней чтобы не получить неприятный и болезненный укус.

Где живет гадюка Никольского и как ее узнать

Это пресмыкающееся живет на севере Донецкой области, в Харьковской, Полтавской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской областях, на юге Черниговщины и на севере Одесской области. Преимущественно живет на опушках широколиственных лесов, хотя иногда может встречаться и на окраинах болот, вдоль берегов озер и прудов, на заросших кустами склонах и тому подобное.

По словам эксперта, отличить гадюку Никольского от обычной неспециалист не сможет, потому что эти змеи в целом похожи между собой. Они умеренно ядовиты, так же как и другая наша гадюка - степная, а по окраске, несмотря на укоренившееся представление о гадюке Никольского как черной змее, они обе могут быть и черными, и нечерными (серыми или бурыми - Ред.).

Есть много мест, где в Украине встречается гадюка Никольского в устойчивых популяциях. Нередко пресмыкающихся можно встретить в начале и в конце сезона их активности - весной или осенью. Как правило, много гадюк в заповедниках или национальных парках, в долинах рек и на территории лесных массивов, где лучше сохраняются естественные условия их существования.

Сложно сказать, много ли гадюк Никольского в Украине, поскольку они ведут скрытый образ жизни. Для подсчета точного количества нужно длительное время посещать места их концентрации, метить змей, чтобы не считать одну и ту же несколько раз, а также использовать математические модели, а также знать собственно количество популяций.

По подсчетам эксперта, только на одном участке леса в Гомольшанском национальном парке на Харьковщине, где обитает гадюка Никольского, на площади около 8 гектаров живет примерно 200 взрослых особей и потомство, количество которого меняется в зависимости от сезона. Таким образом, на всей территории Украины могут обитать сотни тысяч, если не миллионы гадюк. Но не следует считать эту цифру угрожающей, поскольку пресмыкающиеся ведут скрытый образ жизни, а к тому же не являются топ-хищниками. Если они и размножаются в большем количестве, то становятся добычей аистов, хищных птиц, крупных млекопитающих таких как кабаны, барсуки или лисы. Сами же гадюки в природе выполняют важную роль сдерживателей популяции грызунов.

Что будет, если укусит гадюка Никольского - правила помощи

Если человек увидит змею, то ему нужно поступить так, как и в случае встречи с любым другим диким животным: оставить его в покое. Любое пресмыкающееся нужно рассматривать как потенциально опасное и не стоит трогать. Если змея заползла в жилье или на приусадебный участок, стоит обратиться, например, к сотрудникам ГСЧС, чтобы они ее забрали, а не делать это самостоятельно. Любой контакт со змеей может закончиться укусом. Убивать змей не следует - многие из них, в частности гадюка Никольского и степная гадюка считаются редкими, численность их сокращается и они находят под охраной и занесены в Красную книгу.

Если же человека кусает гадюка Никольского (это может произойти если кто-то случайно наступил или схватил змею руками; большинство случаев приходится на попытки поймать змею), ее яд, который является коктейлем из биологически активных веществ, через зуб, похожий по строению на иглу шприца, попадает глубоко в тело - отсасывание или выдавливание яда уже не помогают. Он вызывает сильную местную реакция, - покраснение или побеление места укуса, стремительно развивается отек, зона распространения которого зависит от дозы яда.

Есть различия в составе ядов змей и поэтому последствия их укусов могут быть разными. На самом деле у гадюки Никольского среди наших гадюк самый простой яд, и после укуса обычно развивается лишь местное воспаление и отек. Его вызывает токсин, который называется фосфолипаза А2. Если гадюка большая, а человек весит немного (на тяжесть отравления влияет доза в расчете на вес), и также если поражена не конечность, а укус произошел ближе к туловищу или голове, то могут быть признаки общего отравления организма. Это могут поражения сердечно-сосудистой системы, что проявляется как падение давления, слабость, головокружение, к которым добавляются тошнота, общее плохое самочувствие.

В течение нескольких суток могут развиться осложнения в виде проблемы с почками, особенно у детей. Поэтому пренебрегать опасностью не стоит и обязательно надо обращаться к врачу за квалифицированной помощью. Но следует отметить, что от укусов наших гадюк люди чрезвычайно редко умирают. Если такое и случается, то обычно в случаях, когда укушенный имел аллергию или серьезные проблемы со здоровьем, или получил неадекватную помощь. Поэтому место укуса нельзя разрезать, прижигать или накладывать жгут или турникет, употреблять спиртные напитки или использовать народную медицину - это не помогает, а часто делает только хуже.

В первую очередь нужно дать человеку любое средство от аллергии, обездвижить конечность и обязательно обратиться к врачу. Наибольшая опасность как и во время укусов других ядовитых животных заключается в риске развития аллергической реакции, что может привести к анафилактическому шоку и даже смерти. Такие реакции являются индивидуальными и довольно редкими, но пренебрегать этим не стоит и противоаллергические препараты должны быть в каждой домашней аптечке. Сыворотка используется только в исключительных случаях потому что сама является сильным аллергеном и поэтому может быть введена только в больнице, под наблюдением врачей.

справка Александр Зиненко Зоолог и герпентолог Ведущий научный сотрудник Музея природы Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, кандидат биологических наук, президент Украинского герпетологического общества. По основному образованию - зоолог, специализировался на исследованиях гадюк в Украине и за ее пределами, их систематики, эволюции, экологии, автор видовых очерков для Красной книги. Работал в Двуречанском национальном природном парке, проводил исследования в университетах Коламбуса, Огайо, и Брауншвейга, Германия. Автор ряда статей, посвященных гадюке Никольского.

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