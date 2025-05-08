Опавшие листья превратятся в питательный компост за 14 дней, если знать несколько хитростей.

Многие дачники делают домашний компост, чтобы сэкономить на покупном и не использовать химию. Однако ждать результата приходится годами, а иногда отходы не перегнивают и просто выбрасываются. И тогда приходится покупать готовую смесь.

Но если знать несколько хитростей, вы сможете приготовить питательный компост из листьев всего за 2-4 недели. Весь секрет - в правильном расположении слоев. Если сделать все грамотно, то компоненты перегниют одновременно и превращаются в прекрасное удобрение.

Как быстро сделать компост из листьев

Для хорошего результата важно выбрать правильное место для компостной ямы. Оно должно быть в теплом и сухом месте, в идеале - у южного забора. Готовить смесь рекомендуется в теплое время года, то есть с конца мая по сентябрь. Так процесс перегнивания пройдет быстрее.

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Важно выбрать правильные листья, в идеале - от вишни, яблони, сливы, абрикоса, клена, березы. Не используйте дубовые и ореховые - они плохо гниют. Очень важно, чтобы весь материал был сухим, иначе приготовление затянется на много месяцев.

Если оптимальное место и хорошие материалы найдены, пора укладывать смесь. Для равномерного перегнивания быстрый компост из листьев укладывайте такими слоями (каждую часть с листьями полейте теплой водой):

На самое дно - слой толщиной в 20 см из тонких прутьев. 3 см плодородной почвы с бактериями. 2 мешка листьев + 300 г золы +150 г доломитовой муки. 2 см земли. 2 мешка листьев + 20 кг свежих сорняков+150 г доломитовой муки. 1 см земли. 2 мешка листьев + 200 г скорлупы яиц+150 г доломитовой муки.

Яму накройте толстым одеялом, а затем - пленкой с парой отверстий. Для равномерного перегнивая через неделю перемешайте компост из сухих листьев длинной палкой. А через 14-20 дней смесь уже должна превратиться в однородное удобрение. Для этого важно, чтобы температура внутри сохранялась на уровне около 50°.

В результате из указанных компонентов можно получить примерно 4 мешка питательной смеси. Зная, как сделать компост из листьев, вы можете в течение всего года собирать опавшую и срезанную листву для домашнего удобрения.

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